Экс-владелец "Ксамакса" россиянин Чагаев получил три года тюрьмы

Бывший владелец швейцарского клуба "Ксамакс" россиянин Булат Чагаев получил три года тюрьмы в Швейцарии, информирует Reuters. Бизнесмен был арестован еще в январе 2012 года после банкротства клуба. Его обвиняли в подделке документов и недобросовестном ведении дел.

В мае того же года после перевода в тюрьму Ла-Шо-де-Фон на границе с Францией он был освобожден под залог, однако не мог покидать страну до начала судебного процесса. В марте 2013 года власти сняли с бизнесмена подписку о невыезде, а в апреле принято решение выслать россиянина из страны. Чагаев пробовал обжаловать это решение, но ничего не получилось.

В августе в Швейцарии начался судебный процесс, на котором Чагаеву разрешили присутствовать в течение нескольких дней. Швейцарский суд в итоге приговорил Чагаева к трем годам. 18 месяцев, проведенных в тюрьме во время следствия, пойдут в зачет Чагаеву, которого обвинили в халатности, растратах, попытке мошенничества и подделке документов.