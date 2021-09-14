Футбол
Другие
«Пас из-за границы»
Новости
Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Дочь Пеле рассказала о состоянии здоровья своего отца

06:36
Теги:

Кели Насименту, дочь легендарного футболиста Пеле, сообщила о состоянии здоровья своего отца.

Он хорошо себя чувствует после операции. У него нет болей, он находится в хорошем расположении духа. Его переведут в обычную палату через один-два дня, затем он поедет домой", — написала Насименту в Instagram.

6 сентября 80-летний бразилец перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. Сообщалось, что процесс восстановления Пеле проходит удовлетворительно.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Читайте также

Чехия обыграла Францию и вышла в 1/4 финала чемпионата Европы по волейболу
Почему неприятности преследуют актрису Анастасию Макееву
Российские ученые приблизились к созданию эликсира молодости
В Германии заявили о необходимости создать альтернативу НАТО при участии РФ
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
0
Офсайд