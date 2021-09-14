Дочь Пеле рассказала о состоянии здоровья своего отца
06:36
Кели Насименту, дочь легендарного футболиста Пеле, сообщила о состоянии здоровья своего отца.
Он хорошо себя чувствует после операции. У него нет болей, он находится в хорошем расположении духа. Его переведут в обычную палату через один-два дня, затем он поедет домой", — написала Насименту в Instagram.
6 сентября 80-летний бразилец перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. Сообщалось, что процесс восстановления Пеле проходит удовлетворительно.
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