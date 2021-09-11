Кевин-Принс Боатенг отказался от брата Джерома из-за насилия в отношении жены
Полузащитник «Герты» Кевин-Принс Боатенг признался, что не хочет иметь ничего общего с братом Джеромом Боатенгом.
Защитник «Лиона» на этой неделе был оштрафован на 1,8 миллиона евро за нанесение телесных повреждений свой бывшей гражданской жене. Он избежал тюремного срока — ему грозило до пяти лет тюрьмы.
«Я уже давно не с Джеромом. Я уважаю немецкие законы и презираю насилие в отношении женщин. Я не отождествляю себя с действиями моего брата и, следовательно, больше не имею к нему никакого отношения», — цитирует Bild Кевина-Принса.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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