Бен Арфа продолжит карьеру в Тунисе
06:18
Полузащитник Атем Бен Арфа продолжит карьеру в чемпионате Туниса. «Эсперанс» объявил о переговорах с 34-летним французом, у которого летом закончился контракт с «Бордо».
«Если президенту Хамди Меддеба удастся привлечь франко-тунисскую звезду, это, несомненно, станет футбольным событием года! Это неизбежно привело бы к «мастерскому ходу» с точки зрения маркетинга и коммуникаций», — отмечается в пресс-релизе «Эсперанса».
Бен Арфа присоединился к «Бордо» в качестве свободного агента в прошлом году. В сезоне-2020/21 полузащитник сыграл в 25 матчах во всех турнирах, забил два гола и сделал пять голевых передач.
Читайте также
«Бавария» снова унизила «Барселону», Миранчук помог «Аталанте» спастись, белорусский судья устроил шоу в Испании
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю