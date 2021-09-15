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Бен Арфа продолжит карьеру в Тунисе

06:18
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Полузащитник Атем Бен Арфа продолжит карьеру в чемпионате Туниса. «Эсперанс» объявил о переговорах с 34-летним французом, у которого летом закончился контракт с «Бордо».

«Если президенту Хамди Меддеба удастся привлечь франко-тунисскую звезду, это, несомненно, станет футбольным событием года! Это неизбежно привело бы к «мастерскому ходу» с точки зрения маркетинга и коммуникаций», — отмечается в пресс-релизе «Эсперанса».

Бен Арфа присоединился к «Бордо» в качестве свободного агента в прошлом году. В сезоне-2020/21 полузащитник сыграл в 25 матчах во всех турнирах, забил два гола и сделал пять голевых передач.

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Евгений Козинов все материалы автора

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