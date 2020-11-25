Два самых великих гола Марадоны: рука Бога и проход против Англии
21:40
25 ноября в Буэнос-Айресе ушел из жизни легендарный Диего Марадона. Причиной стал сердечный приступ. Весь мир скорбит в связи с его кончиной.
«СЭ» вспомнил знаменитый матч четвертьфинала чемпионата мира-1986 между сборной Аргентины и Англией (2:1). Оба мяча забил Марадона. Первый — рукой, тогда он сказал, что это была «рука Бога».
Второй — был признан лучшим в истории мировых первенств. Нападающий обыграл половину команды соперника.
По итогам ЧМ-1986 сборная Аргентины завоевала золотые медали первенства. Марадона был признан лучшим игроком турнира.
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