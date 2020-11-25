Топ-10 самых красивых голов Марадоны. Памяти легенды мирового футбола
20:30
25 ноября в Аргентине ушел из жизни Диего Марадона. Легенда сборной Аргентины и мирового футбола скончался а 61-м году жизни.
Причиной смерти называется сердечный приступ. Недавно звезда футбола перенес операцию на головном мозге.
«СЭ» скорбит в связи с кончиной Марадоны. Мы решили вспомнить десятку самых крутых его забитых мячей в карьере.
1981 год. Чемпионат Аргентины. «Бока Хуниорс» — «Ривер Плейт» (3:0).
1982 год. Лига чемпионов, «Црвена Звезда» — «Барселона» (2:4).
1984 год. Серия А, «Наполи» — «Лацио» (4:0).
1985 год. Чемпионат Италии. «Наполи» — «Ювентус» (1:0).
1985 год. Чемпионат Италии. «Наполи» — «Верона» (5:0).
1986 год. Полуфинал ЧМ-86. Аргентина — Бельгия (2:0).
1986 год. 1/4 финала ЧМ-86, Аргентина — Англия (2:1).
1987 год. Чемпионат Италии. «Наполи» — «Милан» (2:1).
1988 год. Чемпионат Италии. «Наполи» — «Милан» (2:3).
1994 год. ЧМ-1994, Аргентина — Греция (4:0).
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