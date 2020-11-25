Топ-10 самых красивых голов Марадоны. Памяти легенды мирового футбола

25 ноября в Аргентине ушел из жизни Диего Марадона. Легенда сборной Аргентины и мирового футбола скончался а 61-м году жизни.

Причиной смерти называется сердечный приступ. Недавно звезда футбола перенес операцию на головном мозге.

«СЭ» скорбит в связи с кончиной Марадоны. Мы решили вспомнить десятку самых крутых его забитых мячей в карьере.

1981 год. Чемпионат Аргентины. «Бока Хуниорс» — «Ривер Плейт» (3:0).

1982 год. Лига чемпионов, «Црвена Звезда» — «Барселона» (2:4).

1984 год. Серия А, «Наполи» — «Лацио» (4:0).

1985 год. Чемпионат Италии. «Наполи» — «Ювентус» (1:0).

1985 год. Чемпионат Италии. «Наполи» — «Верона» (5:0).

1986 год. Полуфинал ЧМ-86. Аргентина — Бельгия (2:0).

1986 год. 1/4 финала ЧМ-86, Аргентина — Англия (2:1).

1987 год. Чемпионат Италии. «Наполи» — «Милан» (2:1).

1988 год. Чемпионат Италии. «Наполи» — «Милан» (2:3).

1994 год. ЧМ-1994, Аргентина — Греция (4:0).