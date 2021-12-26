Диего Агирре может возглавить сборную Уругвая
Фаворитом на пост главного тренера сборной Уругвая является Диего Агирре. С ним уже достигнуто предварительное соглашение. Контракт будет подписан до 2024 года, сообщает журналист Николо Скира.
В редине декабря Агирре покинул должность главного тренера «Интернасионала».
«Интернасионал» в завершившемся сезоне занял 12-е место в чемпионате Бразилии. 56-летний Диего Агирре возглавил команду 19 июня 2021 года. Уругваец пришел в команду во второй раз. Его контракт истекал в декабре 2022 года.
В 2015 Агирре выиграл с «Интером» чемпионат штата Риу-Гранди-ду-Сул.
Ранее Оскар Табарес покинул пост главного тренера сборной Уругвая, специалист руководил командой на протяжении 15 лет.
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