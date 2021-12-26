Алжирский футболист умер после сердечного приступа во время матча
Футболист «Саиды» Софьян Лукар умер по дороге в больницу после сердечного приступа, который у него случился во время матча второго дивизиона чемпионата Алжира против «Орана».
Во время матча 28-летний алжирец столкнулся с вратарем своей команды, после оказания медицинскую помощь он продолжил встречу. Через десять минут игрок перенес сердечный приступ и упал на газон. Лукар был отправлен в больницу, но умер по дороге.
FIFPRO sends its deepest condolences to the family, friends and teammates of 28-year-old Algerian footballer Sofiane Loukar, who tragically passed away today after suffering an injury playing for MC Saida. pic.twitter.com/HKTyKO9gsN— FIFPRO (@FIFPRO) December 25, 2021
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