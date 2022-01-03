54-летний Миура покинет команду, за которую играет с 2004 года
Нападающий «Йокогама» Кадзуеси Миура покинет команду в конце сезона. 54-летний японец с 2005 года выступал за клуб.
В следующем сезоне старейший футболист планеты присоединяется к «Сузука Поинт Геттерс» из четвертого дивизиона Японии.
Свой первый матч в большом футболе Миура провел еще в 1986 году в «Сантосе». Впоследствии он защищал цвета ряда клубов Бразилии и Японии, а также выступал в итальянском «Дженоа», хорватской «Кроации» и австралийском «Сиднее».
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