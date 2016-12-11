05:09 11 декабря | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Число погибших при теракте в Стамбуле достигло 29 человек

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Число погибших в результате теракта в Стамбуле достигло 29 человек, 166 пострадали, информирует агентство Reuters. Ранее говорилось о 70 пострадавших и 15 погибших. Напомним, что около арены после домашнего матча "Бешикташа" с "Бурсаспором" (2:1) в чемпионате Турции прогремело два взрыва. Один прогремел прямо около стадиона возле здания "Сюзер Плаза" - возле автобуса со спецназом МВД была подорвана заминированная машина. Другой - в парке Мачка. Там мог быть террорист-смертник.

Взрыв после матча в Стамбуле. Что происходит

 

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Материалы REN-TV

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