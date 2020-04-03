Чемпионат Турции возобновится не ранее июня
13:29
Федерация футбола Турции приняла решение не возобновлять чемпионат страны до начала июня, сообщает официальный сайт организации. Чемпионат Турции приостановлен из-за пандемии коронавируса.
«Нашим приоритетом всегда является здоровье спортсменов и болельщиков, — говорится в заявлении федерации. — Учитывая процесс подготовки команд, матчи в лигах могут возобновиться в начале июня. Властями уже разработаны десять сценариев постепенного возвращения к нормальной жизни».
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