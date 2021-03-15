Бывший капитан сборной Швейцарии Лихтштайнер устроился работать на завод по производству часов

Бывший защитник «Ювентуса», «Лацио» и сборной Швейцарии Штефан Лихтштайнер после завершения карьеры решил освоить новую профессию. Швейцарец рассказал, что устроился стажером на завод по производству часов в Цюрихе.

«Мне действительно очень нравится эта работа, в целом я всегда был в восторге от часов. Я бы хотел изучить профессию: как работают часы, как их разобрать и собрать. Надеюсь многое узнать об этом. В Швейцарии, как вы знаете, уровень очень высокий.

Игра в защите — это искусство, совсем как часы. Обычный болельщик не понимает, как важны тактические нюансы на поле. Часто достаточно слегка повернуть один рычажок, а эффект будет огромен. Это относится и к футболу, и к часам», — сказал Лихтштайнер в интервью 20 Minuten.

Лихтштайнер завершил игровую карьеру летом прошлого года, проведя 108 матчей за национальную сборную Швейцарии — это третий показатель в истории команды.