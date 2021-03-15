В «Нефтчи» уверены, что Хонда поможет команде стать чемпионом в этом сезоне
Пресс-атташе бакинского «Нефтчи» Рустам Аллахвердиев назвал серьезным усилением трансфер японского полузащитника Кейскуке Хонды.
— Одно агентство предложило нам этого футболиста, — сказал Аллахвердиев «СЭ». — Наш главный тренер посмотрел на Кейсуке, мы поговорили с его агентами и сегодня подписали контракт. До конца сезона он поможет нашей команде.
— Его агент — родной брат?
— Да, его брат и еще один бразилец.
— Главного тренера не смутил возраст Хонды?
— Нет. Он посмотрел Хонду, посмотрел его статистику в Бразилии, и сказал, что этот футболист нам нужен и он поможет нашей команде. «Нефтчи» хочет быть чемпионом в этом сезоне. Такой опытный футболист, как Хонда, сможет нам помочь.
— Долго шли переговоры?
— Нет, достаточно быстро. Около двух недель Хонда думал над переходом.
(Константин Колмаков)
34-летний экс-хавбек ЦСКА Хонда подписал контракт сроком до конца сезона.
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