В «Нефтчи» уверены, что Хонда поможет команде стать чемпионом в этом сезоне

Пресс-атташе бакинского «Нефтчи» Рустам Аллахвердиев назвал серьезным усилением трансфер японского полузащитника Кейскуке Хонды.

— Одно агентство предложило нам этого футболиста, — сказал Аллахвердиев «СЭ». — Наш главный тренер посмотрел на Кейсуке, мы поговорили с его агентами и сегодня подписали контракт. До конца сезона он поможет нашей команде.

— Его агент — родной брат?

— Да, его брат и еще один бразилец.

— Главного тренера не смутил возраст Хонды?

— Нет. Он посмотрел Хонду, посмотрел его статистику в Бразилии, и сказал, что этот футболист нам нужен и он поможет нашей команде. «Нефтчи» хочет быть чемпионом в этом сезоне. Такой опытный футболист, как Хонда, сможет нам помочь.

— Долго шли переговоры?

— Нет, достаточно быстро. Около двух недель Хонда думал над переходом.

(Константин Колмаков)