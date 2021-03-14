Олич, Плетикоса и президент УЕФА Чеферин сыграли в матче в поддержку пострадавших от землетрясения
В хорватском городе Петриня состоялся товарищеский матч между ветеранами сборных Хорватии и Словении. Средства от него пойдут на помощь пострадавшим от землетрясения, которое произошло в городе в декабре 2020 года.
В составе хорватов на поле вышли, в частности, экс-форвард ЦСКА Ивица Олич, бывший вратарь «Спартака» и «Ростова» Стипе Плетикоса и выступавший за «Амкар», «Локомотив», «Динамо» и «Мордовию» Томислав Дуймович.
За Словению в числе прочих сыграл нынешний президент УЕФА Александер Чеферин, а также Александр Радосавлевич («Шинник», «Томь») и Бранко Илич («Москва», «Локомотив»).
Игра завершилась победой словенцев со счетом 2:1. Счет в первом тайме открыл легендарный форвард хорватов, президент Федерации футбола страны Давор Шукер, реализовавший пенальти. Во второй половине встречи словенцы вырвали победу благодаря голам Миливое Новаковича и Миленко Ачимовича.
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