Экс-нападающий «Локомотива» Фарфан подписал контракт с «Альянса Лима»

Бывший нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан продолжит карьеру в Перу. 35-летний перуанец подписал контракт с «Альянса Лима». Игрок в начале своей карьеры уже выступал за эту команду.

Напомним, 1 августа прошлого года Фарфан покинул московский клуб и стал свободным агентом. В прошлом сезоне перуанец провел три матча за «Локомотив» и забил один гол, пропустив большую часть сезона из-за травмы.