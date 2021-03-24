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Экс-нападающий «Локомотива» Фарфан подписал контракт с «Альянса Лима»

05:03
Джефферсон Фарфан. Фото Twitter
Джефферсон Фарфан. Фото Twitter
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Бывший нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан продолжит карьеру в Перу. 35-летний перуанец подписал контракт с «Альянса Лима». Игрок в начале своей карьеры уже выступал за эту команду.

Напомним, 1 августа прошлого года Фарфан покинул московский клуб и стал свободным агентом. В прошлом сезоне перуанец провел три матча за «Локомотив» и забил один гол, пропустив большую часть сезона из-за травмы.

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