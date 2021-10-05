Бразильского футболиста арестовали за нападение на судью
07:25
Футболист «СК Сан-Паулу» Уильям Рибейро был арестован за нападение на главного арбитра матча Родриго Кривелларо, информирует ESPN. Инцидент произошел на 61-й минуте матча второго дивизиона чемпионата бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул против «Гуарани».
30-летний Рибейро нанес судье удар кулаком, а затем ногой в область шеи, после чего тот потерял сознание. Арбитра доставили в больницу, а игра была приостановлена.
Полиция расценила действия Рибейро как покушение на убийство. Он будет отправлен в местную тюрьму и оштрафован.
S? acho que um atleta desse, isso se d? pra chamar de atleta, deve ser banido do futebol at? a quinta gera??o por tal ato. pic.twitter.com/5cGWB3leep— Divis?o de Acesso (@divisaodeacesso) October 5, 2021
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