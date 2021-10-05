Футбол
Другие
«Пас из-за границы»
Новости
Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Бразильского футболиста арестовали за нападение на судью

07:25

Футболист «СК Сан-Паулу» Уильям Рибейро был арестован за нападение на главного арбитра матча Родриго Кривелларо, информирует ESPN. Инцидент произошел на 61-й минуте матча второго дивизиона чемпионата бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул против «Гуарани».

30-летний Рибейро нанес судье удар кулаком, а затем ногой в область шеи, после чего тот потерял сознание. Арбитра доставили в больницу, а игра была приостановлена.

Полиция расценила действия Рибейро как покушение на убийство. Он будет отправлен в местную тюрьму и оштрафован.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора

Читайте также

«Меня обманывали как свои, так и чужие. Совесть у этих людей уже не заработает». Откровенное интервью Федора Емельяненко
10 актеров, которые сильно похудели
Три очка Капризова принесли «Миннесоте» победу над «Колорадо»
Российских гимнасток не пустили на соревнования в Израиль
10 актеров, которые сильно похудели
vs
0
Офсайд