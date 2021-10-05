Бразильского футболиста арестовали за нападение на судью

Футболист «СК Сан-Паулу» Уильям Рибейро был арестован за нападение на главного арбитра матча Родриго Кривелларо, информирует ESPN. Инцидент произошел на 61-й минуте матча второго дивизиона чемпионата бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул против «Гуарани».

30-летний Рибейро нанес судье удар кулаком, а затем ногой в область шеи, после чего тот потерял сознание. Арбитра доставили в больницу, а игра была приостановлена.

Полиция расценила действия Рибейро как покушение на убийство. Он будет отправлен в местную тюрьму и оштрафован.