Известный инсайдер пошутил, что соцсети еще проходят медобследование
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Итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо отреагировал на сбой в работе соцсетей.
Популярный футбольный паблик 433 попросил у Романо «анонсировать» Instagram, сравнив возвращение работы соцсети с переходом футболиста, на что инсайдер ответил, что он еще проходит медобследование.
4 октября в Интернете произошел крупнейший за пять лет сбой. Уже несколько часов не работают Instagram, WhatsApp и Facebook. Также есть проблемы и в работе других соцсетей.
Still waiting for medicals... https://t.co/IniADinxDs— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 4, 2021
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