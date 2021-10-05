Известный инсайдер пошутил, что соцсети еще проходят медобследование

Итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо отреагировал на сбой в работе соцсетей.

Популярный футбольный паблик 433 попросил у Романо «анонсировать» Instagram, сравнив возвращение работы соцсети с переходом футболиста, на что инсайдер ответил, что он еще проходит медобследование.

4 октября в Интернете произошел крупнейший за пять лет сбой. Уже несколько часов не работают Instagram, WhatsApp и Facebook. Также есть проблемы и в работе других соцсетей.