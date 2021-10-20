Футбольные арбитры придумали новые правила. Необычный скандал в США

Обычный матч между «Майами» и «Питтсбургом» (0:0) в ЮСЛ чемпионшипе, второй по рангу профессиональной лиге, войдет в историю благодаря четырем судьям: Джонатану Билински, Джастену Лопесу, Хуану Пабло Касасу и Кайлу Сивиданесу.

Весь квартет наказан и отстранен от работы — за устроенный на ровном месте скандал и несоблюдение правил игры. Им всем, и в первую очередь самому арбитру, почудилось, что игрок «Майами» забил гол в свои ворота, выполнив штрафной удар. Хотя Билински находился рядом с местом событий и видел, как все развивалось. В итоге автогол был ошибочно отменен, а вместо него назначен угловой удар в пользу «Питтсбурга».

Так действительно положено поступать в соответствии с правилами, если мяч со штрафного или свободного прямым ударом отправляется в свои ворота. Вот только во Флориде все получилось иначе. Штрафной был разыгран, и лишь после этого один из игроков хозяев послал мяч назад вратарю, а тот оказался не готов к такому подарку и запустил его в сетку. Никакие правила не нарушены — взятие ворот следовало засчитать. Но судейская бригада поступила иначе.

Профессиональной судейской организации (ПРО), которую возглавляет известный английский рефери Хоуард Уэбб, пришлось опубликовать специальное заявление с разъяснением и наказать арбитров.