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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

«Брага» поддержала игрока «Порту», который покинул поле из-за расистских оскорблений

12:41
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«Брага» отреагировала на инцидент, произошедший в матче чемпионата Португалии между «Виторией Гимарайнш» и «Порту» (1:2). Во втором тайме после гола нападающий «Порту» Мусса Марега подвергся расистским оскорблениям и покинул поле.

— Сегодня и всегда мы выступаем за ценности спорта и человеческого достоинства, — говорится в сообщении в официальном Twitter «Браги». — За Марегу! За всех!

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