«Бенфика» ведет переговоры с Давидом Луизом

Экс-игрок «Арсенала», «Челси» и сборной Бразилии Давид Луиз может вернуться в «Бенфику». Как сообщает Mais Futebol, в эти выходные в Лиссабоне состоится встреча 34-летнего бразильца с президентом клуба.

С 1 июля футболист без контракта находится в статусе свободного агента. Ранее он выражал желание вернуться в «Бенфику», за которую выступал с 2007 по 2011 год.

В сезоне-2019/20 Давид Луиз провел за «Арсенал» 32 матча, на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость бразильца в 12 миллионов евро.