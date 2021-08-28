«Бенфика» ведет переговоры с Давидом Луизом
Экс-игрок «Арсенала», «Челси» и сборной Бразилии Давид Луиз может вернуться в «Бенфику». Как сообщает Mais Futebol, в эти выходные в Лиссабоне состоится встреча 34-летнего бразильца с президентом клуба.
С 1 июля футболист без контракта находится в статусе свободного агента. Ранее он выражал желание вернуться в «Бенфику», за которую выступал с 2007 по 2011 год.
В сезоне-2019/20 Давид Луиз провел за «Арсенал» 32 матча, на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость бразильца в 12 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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