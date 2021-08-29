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Умер советский и белорусский футболист Юрий Пудышев

14:12
Юрий Пудышев. Фото ФК "Динамо-Брест"
Юрий Пудышев. Фото ФК &quot;Динамо-Брест&quot;

В субботу, 28 августа, после болезни на 68-м году умер известный советский и белорусский футболист Юрий Пудышев, информирует Белорусская федерация футбола (АБФФ).

Карьеру игрока Пудышев начал в московском «Динамо» в 1973 году. Провел за бронзовый состав 13 матчей, забил 2 мяча. В 1976 году перешел в минское «Динамо». В 1982 году стал чемпионом СССР.

В 1984 году провел по одному матчу за главную и олимпийскую сборные СССР.

В Белоруссии работал старшим тренером БАТЭ (1997—2003), МТЗ-РИПО (2004—2009), с 2010 года в брестском «Динамо». С 2005 года — главный тренер молодежной сборной Белоруссии, а с 2006 помогал в главной команде Юрию Пунтусу.

25 октября 2010 года установил рекорд чемпионатов Белоруссии, выйдя на поле в возрасте 56 лет на 90-й минуте в матче БАТЭ — «Динамо-Брест».

Дополнительная информация:

https://abff.by/news/article/ne-stalo-uria-pudyseva

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Роман Шишов все материалы автора

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