04:09 | Футбол — "Пас из-за границы"

Батистута может возглавить "Миддлсбро"

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"Мидлсбро", играющий во втором по силе дивизионе Англии, ведет поиски нового главного тренера. По информации TyC Sports, руководство английского клуба рассматривает кандидатуру экс-нападающего сборной Аргентины Габриэля Батистуты.

Напомним, Батистута получил тренерскую лицензию восемь месяцев назад, но пока нигде не работал тренером.

 

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