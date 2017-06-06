Арда Туран объявил об уходе из сборной Турции

Полузащитник "Барселоны" Арда Туран объявил о завершении карьеры в сборной Турции. Во вторник он был исключен из состава команды из-за драки с журналистом Билалом Меше. Хавбек устроил потасовку с Меше, поскольку был возмущен статьей, написанной журналистом после Euro-2016 о конкуренции за премиальные в команде. За сборную Турции он провел 97 матчей, забил 17 голов.

- Я ухожу из сборной, - цитирует AFP Турана. - Раскаиваюсь ли я? Нет. Я люблю свою страну и готов защищать ее цвета. Но я всегда говорил, что готов уйти из сборной, если буду ей не нужен.