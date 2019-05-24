Андре Виллаш-Боаш: "Надеюсь, что Касильяс вернется на поле"

Бывший главный тренер "Порту" Андре Виллаш-Боаш надеется, что Икер Касильяс сможет снова играть в футбол. Испанский голкипер "драконов" перенес сердечный приступ в начале мая.

– Это один из тех неприятных сюрпризов, которые готовит жизнь. С ними приходится сталкиваться, – цитирует AFP Виллаш-Боаша. – Надеюсь, что со всей колоссальной любовью и поддержкой, которая окружает Икера, он сможет пережить это трудное время. Мы все в футбольном мире хотим только одного. Хотим, чтобы он поскорее выздоровел. Надеюсь, что он вернется на поле.