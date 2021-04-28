Тутберидзе против Москвиной! В парном катании афиша теперь не хуже женской одиночки

Пара Тарасова/Морозов отныне в «Хрустальном» — федерация дала добро.

Первый громкий переход этого межсезонья в фигурном катании подтвердился. Вчера Федерация фигурного катания на коньках России объявила, что пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов будет тренироваться под руководством Этери Тутберидзе и Максима Транькова в Москве, на катке «Хрустальный». При этом Тарасова продолжит представлять Татарстан, а Морозов даже получит прописку в «Самбо-70».

Тутберидзе захватывает все виды

Переход потенциально эпохальный. Он знаменует приход команды Тутберидзе в пары — по сути, последний вид фигурного катания, где ее не было. Все-таки танцевальные группы в «Хрустальном» несколько лет назад имелись, есть сейчас, и они выигрывают этапы Кубка России по КМС. А после активного подъема дуэта Диана Дэвис/Глеб Смолкин с участием дочери Тутберидзе вполне реально говорить о доминировании если не ее команды, то семьи и в танцах.

Возможно, все кончится довольно быстро — как у Тарасовой и Морозова в карьере уже было. В последнее время история самой опытной нашей пары вообще скорее трагична. Им так и не удалось взять ни золото чемпионата мира, ни медаль Олимпиады, хотя они постоянно гуляют где-то рядом с вершиной, как горные туристы. В сезоне-2018/19 лучшую российскую пару взял на себя Максим Траньков, но к чемпионату мира именитой Нине Мозер пришлось впрягаться снова и вытаскивать экс-подопечных из трясины, в которую они попали по ухабистой дороге в Сайтаму. Но сравнить нынешнюю ситуацию с той почти невозможно — во-первых, Траньков остается. За почти три года он нашел общий язык с ребятами, в этом сезоне был красиво взят чемпионат России.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

А во-вторых, Тутберидзе вообще сложно с кем-то сравнить — ситуации с переходом тренера из одиночного катания в парное единичны. Пока никакой критики данное решение не встретило (а кто-то сомневался?). Траньков охарактеризовал переход как «выбор лучшего штаба», и с ним сложно поспорить. Но если история увенчается успехом — Тутберидзе однозначно впишет себя в истории российского тренерского цеха совсем в другом качестве. Это уже будет уровень Татьяны Анатольевны Тарасовой, которая тренировала представителей всех четырех видов.

Тут надо оговориться — Этери Георгиевна все-таки не приходит к Евгении с Владимиром одна. И вряд ли она будет заниматься парными элементами.

Зачем нужен переход?

По нашей информации, инициатива о переходе исходила от самих спортсменов после сотрудничества с «хрустальным» триумвиратом в рамках шоу «Чемпионы на льду».

В этом сезоне Тарасова и Морозов получали отрицательные оценки за восемь элементов из 72 (не считая Кубка Первого канала, на котором официального публичного протокола не велось). В четырех случаях это тройной тулуп, который трижды был засчитан в случае этих ошибок как двойной, еще по одной помарке было на тройном сальхове и каскаде из тройного, двойного и двойного тулупов. Дважды минусы получал выброс тройной сальхов.

Таким образом, налицо проблемы именно с прыжковыми элементами — а здесь команда с Профсоюзной, 97 как нельзя более кстати. Сергей Дудаков — один из лучших «технарей» страны, Даниил Глейхенгауз тоже имеет богатый опыт одиночника и заодно может привнести что-то новое в хореографию, Этери Тутберидзе — отличный ментор и психолог. Все-таки, как ни крути, а истории про «страх завалить элемент на глазах у тренера» работают. Привыкли русские фигуристы ко кнуту скорее, чем к прянику.

А главное, что вкупе вывески «Самбо-70» и «Хрустальный», как правило, дают солидную прибавку к оценкам. А по итогам прошедшего сезона у Тарасовой и Морозова уже могли возникнуть вопросы о попадании в сборную в принципе.

Придется ли с кем-то расстаться?

С хореографией вопрос остается и стоит остро. До пандемии с парой активно и успешно работала в США Марина Зуева. Вроде как с ней идут переговоры о продолжении сотрудничества — но, как мы знаем по опыту некоторых одиночниц, тренировки по Facetime нравятся не всем. И та одиночница, зовут ее Евгения Медведева, тоже в итоге выбрала «Хрустальный». Прямо-таки массовые санкции против Америки от Этери Тутберидзе, импортозамещение достигло апогея. И теперь непонятно, есть ли место в нынешней схеме Марине Олеговне. Для шоу Глейхенгауз поставил программу новым подопечным без нее на проводе.

Еще один вопрос — роль Сергея Воронова, который органично влился в коллектив в коронавирусном сезоне и здорово помог Евгении. Но, видимо, ее ошибки на тройных тулупах на чемпионате мира, да еще и в присутствии Сергея, сводят его роль на нет.

На сегодняшний день формально тренеров у Тарасовой/Морозова вообще шесть, если собрать все прозвучавшие выше фамилии. И это мы еще не считаем экс-хоккеиста НХЛ и КХЛ Райана Веске и других помощников. Давеча на чемпионат мира приезжала японская танцевальная пара Мисато Комацубара/Тим Колето, у них в профиле было записано 11 тренеров. Такими темпами наши двукратные чемпионы Европы могут перебить рекорд — если захотят всех оставить.

Битва за Олимпиаду

Ну а самое главное — огонь, который горит в женском одиночном катании, теперь вполне может перекинуться и на парное. Здесь у Тутберидзе очень серьезный конкурент — Тамара Москвина. То, что в понедельник ее подопечным Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому пришлось выходить в эфир Instagram, чтобы рассеять некие «слухи» о переходе к Нине Мозер, свидетельствует о высоком напряжении в группе.

Прибавьте к этому действующих чемпионов мира Анастасию Мишину и Александра Галлямова, легендарную китайскую пару Суй/Хань, которая будет выступать в родном Пекине, Дарью Павлюченко с Денисом Ходыкиным (здоровья партнерше и пройти мононуклеоз без последствий) и несколько пар, стучащихся в сборную, — перемешать и даже можно взболтать, и получится гремучий олимпийский коктейль. Такой действительно только раз в четыре года можно принимать.