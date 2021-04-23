Тутберидзе идет в парное катание. Главные цитаты тренеров «Хрустального» в «Вечернем Урганте»

Появление всей команды Тутберидзе в популярном телешоу.

Штаб Этери Тутберидзе до этого сезона и в нынешнем — большая разница, как называлось еще одно шоу с участием Ивана Урганта. Вольно или невольно, но противостояние учениц «Хрустального» в Пхенчхане перевернуло ситуацию и вернуло фигурному катанию популярность, без которой оно было лет 10 на задворках. Приоткрывались они раз в четыре года на олимпиадах. Не было такого телевнимания к фигуристам, бомбящего Инстаграма и других атрибутов, которые не очень-то нравятся самим спортсменам. Теперь есть. За неделю в «Вечернем Урганте» два эфира про фигурное катание — сначала Елизавета Туктамышева, теперь Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков.

Долгое время было интригой, произойдет ли капитализация бренда Тутберидзе. До последнего сезона этого не наблюдалось. Лучший тренер России сходила к Владимиру Познеру, но чаще от журналистов отмахивалась. Особенно было обидно наблюдать за мордовскими коллегами, которые после юниорского первенства России искренне не понимали, почему Этери Георгиевна не может сказать пару дежурных слов о прекрасном и радушном Саранске.

В этом сезоне что-то изменилось. Появились спонсоры. Даже фирменные маски на лицах во время чемпионата России — это уже немало. И даже тот сарказм, с которым она говорила о любви к «СЭ», — это уже другое. Весьма, кстати, важное событие в этом насыщенном сезоне — не меньше успешных результатов, нового статуса Кубка России, появления в топе острого на язык Плющенко или трансферов Косторной.

Тутберидзе пошутила про поход к Познеру

Ургант сделал ставку на шутки вокруг жесткого образа Тутберидзе — надо сказать, что он и команда хорошо подготовились к передаче. Знали, что Дудаков — самый малоизвестный участник трио (Ургант поразил его знанием о титуле победителя «Золотого конька Загреба» 1990 года), вбросили тему парного катания и «спалили» всех троих — оказывается, никто из трио не подписан на Илью Авербуха, что было раскрыто во время совместной игры.

Глейхенгауз, Тутберидзе и Дудаков у Урганта. pic.twitter.com/2Vu7hThb5I — Lublineс93 (@Lublinec931) April 23, 2021

Начался эфир с того, что Ургант намекнул, что подопечные Тутберидзе будут кататься на Олимпиаде под песни стоявшего рядом Басты. Тренеров представили как «триумфаторов, благодаря которым у нас все самые важные награды, которых никогда не было». Басту — как «Ваську-рэпера».

Довольно необычно для себя интервью начал даже не Ургант, а Сергей Дудаков: «Ну что, по домам?»

Ургант начал с того самого интервью Познеру, и Тутберидзе даже призналась, что готовилась и выписывала вопросы Марселя Пруста. «А меня спросили, восход или закат. Видимо, ко мне отнеслись как к спортсмену», — тонко пошутила Этери Георгиевна.

Я до сих пор не знаю, с талантом они тут или нет

Далее было обсуждение процесса постановки программ. Тут тренеры, как обычно, говорили о совместной работе, но не обошлись без троллинга.

Ургант: «Допустим, я фигуристка. Как вы будете ставить мне программу?»

Тутберидзе: «Вначале мы вас спросим, как вы себя видите. А потом все равно сделаем то, что нужно».

Ургант: «А что делаете вы, Сергей?»

Дудаков: «А я просто оцениваю».

Глейхенгауз: «Это лучший удочник мира!»

Ургант: «Рыбачите?»

Все это сопровождалось смехом полного зала... подопечных тренерского штаба.

Полный состав команды Тутберидзе пришёл на шоу. pic.twitter.com/OwkGjjB9cZ — Lublineс93 (@Lublinec931) April 23, 2021

Тутберидзе: «Последовательность элементов мы продумываем сразу. И дальше стараемся, чтобы это совпало с музыкальными акцентами, образом. А потом спрашиваем Сергея Викторовича — ну что, как?»

Дудаков: «Я говорю — переделать. Срочно!»

Глейхенгауз: «Да, это на показательный».

Тутберидзе заодно умело применяла сарказм и на своих учениках. На вопрос о том, как распознать талант в юном фигуристе, она, смотря в зал, ответила: «Как понять, талантлив ли... Вот я до сих пор не знаю, они тут с талантом или нет».

Мне интересно идти в парное катание

Затем прозвучал действительно важный диалог с точки зрения настоящего момента в фигурном катании — Тутберидзе де-факто объявила о своем приходе в парное катание. Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что самая опытная российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов работают с сегодняшними гостями Урганта.

Ургант: — Вы начинаете работать в сторону пар?

Тутберидзе: — Ну, это интересно. Мне кажется, там какой-то пробел. Я вижу, что парники, к сожалению, почему-то плохо прыгают. Конечно, они очень много времени тратят на парные элементы, но если их правильно поддерживать, то они будут лучше прыгать. И не всегда мне нравятся программы. Мне кажется, немного время ушло вперед, а какие-то пары остались.

Ургант: — Вы готовы туда идти?

Тутберидзе: — Мне интересно, да.

Тарасова и Морозов в зале вместе с подопечными Тутберидзе. Ждём сотрудничества в новом сезоне? pic.twitter.com/bYPg6dH8TS — Lublineс93 (@Lublinec931) April 23, 2021

Ургант пошутил про грузин

Также ведущий и гости обсудили Олимпиаду. Здесь, как показалось, Иван не прочувствовал сути момента. Тутберидзе говорила о том, что «желающих поехать много, а всего три места». Ургант, слыша печальный тон тренера, с иронией спрашивал, есть ли шансы победить — подразумевая очевидный статус фаворита, а затем предположил, что та не хочет сглазить. Но достаточно было посмотреть в зал — там сидели минимум пять претенденток на эти три позиции. Тутберидзе подытожила тему словами: «Мы будем делать максимально, что мы можем. А дальше с вашей помощью...»

Закончился эфир сценой из индийского сериала или какой-нибудь передачи «Жди меня». Глейхенгауз и соведущий Урганта Дмитрий Хрусталев вспомнили, как работали вместе. Даниил тренировал Митю, а тот «преподавал хореографию фигуристам 25 лет назад». Не хватало только Авербуха, выходящего из-за кулис и рассказывающего, как он катался в паре с Тутберидзе (если кто не помнит, так и было на самом деле). Ургант, сидя в метре от Тутберидзе, прокомментировал: «А мы просто делимся интересной информацией? У меня жена — грузинка!» (имея в виду Наталью Кикнадзе). Было опасно.

Закончилось все тем, что Тутберидзе с улыбкой отметила, что не чувствовала поддержки своих учеников во время передачи. А Ургант на финальных аплодисментах сказал: «Мы все сидим, смотрим, а Этери еще и считает, кто сколько хлопал».

Но самое интересное, конечно, с каким настроением этот эфир посмотрит Тамара Москвина. В парном катании становится еще интереснее — раскручивать его идет Этери Тутберидзе. С Тарасовой и Морозовым продолжит работать Максим Траньков, но два великих тренера, которые, казалось бы, не могли столкнуться друг с другом, все ближе к очному противостоянию в следующем сезоне.