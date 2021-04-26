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Фигуристы Бойкова и Козловский высказались об уходе от Москвиной

18:26
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский высказались о возможном переходе к тренеру Нине Мозер в Москву. По формулировке фигуристов, «в мире фигурного катания было много слухов» об их переходе. В эфире Instagram чемпионы Европы опровергли данную информацию.

Козловский: — Сейчас мы находимся в Новогорске на постановочном сборе. В мире фигурного катания пошли слухи, и часто бывает, что они потом становятся достоянием мировой общественности. Чтобы предотвратить это, мы хотели бы однозначно и недвусмысленно высказаться.

Какое-то время назад Тамара Николаевна как наш тренер провела с нами разговор. К ней поступила информация, что в июле параллельно с открытием катка Нины Михайловны Мозер мы переходим в ее группу. Я и Саша не знали, как на это реагировать. Мы не связывались с Ниной Михайловной никак. Казалось, проблема решена, но информация продолжила распространяться. Это ложная информация. Мы уважаем Нину Михайловну, но олимпийскую подготовку будем проходить с Тамарой Николаевной.

Бойкова: — Мы никуда не уходим. Мы остаемся в клубе Тамары Николаевны Москвиной.

(Дмитрий Кузнецов)

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