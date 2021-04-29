«В 14 лет меня просят показать секс, страсть и отношение к мальчику». Оборотная сторона парного катания и танцев

Любовные отношения с партнером — норма, правило или исключение?

Когда люди смотрят за парным катанием и танцами на льду, первый вопрос, который они задают сами себе (или в соцсетях фигуристам), — эти ребята как пара только в спорте или в жизни тоже? Так сложилось, что большинство сюжетов в программах для пар и танцев эксплуатируют тему взаимоотношений мужчины и женщины. Расставания, встречи, первая любовь и первый поцелуй. Кажется, что музыка из каждой мелодрамы или лирической классики хотя бы раз была предложена хореографом-постановщиком для фигурного катания. Естественно, когда спортсмены проводят друг с другом большую часть времени и репетируют трогательные сцены взаимоотношений из мировой литературы, то искра между партнерами — логичный исход. Но как часто на самом деле партнеры встречаются друг с другом и строят семьи?

Главная проблема «любящих» пар — общение с партнером 24/7

Как много пар мечтает о том, чтобы работать вместе с любимыми и проводить с ними все свое время! Будьте осторожны в своих желаниях, ведь у фигуристов-парников они сбываются. И не всегда это заканчивается хорошо. Ведь часто бытовые конфликты переходят в спортивную плоскость. И наоборот, конфликт из-за спорта может разрушить отношения. «Пара в жизни — это удобно, — считает тренер Нина Мозер. — Люди живут в одном доме, в одном режиме. Когда они любят друг друга, больше уважения и в работе. Но если случается какой-то конфликт — не дай бог. Знаю, что некоторые тренеры специально женили свои пары. Я в эти вопросы старалась не вмешиваться: никогда никого не сводила, но и не противилась, если отношения возникали. Все люди взрослые, должны сами решать, как жить».

Главная в карьере пара Мозер выбрала путь любви. Татьяна Волосожар и Максим Траньков изначально были в отношениях, но с другими людьми. У Транькова была девушка Александра, у Волосожар — тренер и бывший партнер Станислав Морозов. Но оба были несчастливы и разрыв был неизбежен. Возможно, обсуждая на катке проблемы в личной жизни, они и стали постепенно сближаться. Как рассказывал в одном из интервью Траньков, сначала речь шла только о дружбе. Нечто большее стало их связывать только на второй год совместных выступлений. Причем инициатором отношений была Волосожар. Пара долго скрывала свои чувства друг к другу (насколько это возможно в мире фигурного катания), но даже по прокатам можно было видеть, как они изменились. «Самый большой минус в личных отношениях в паре — то, что начинаешь по-другому вести себя на льду, — объясняет Траньков. — Сокращается дистанция, меняется друг к другу отношение, и то, что раньше сдерживалось, — прорывается».

Мозер не скрывала, что у ребят сложный характер и конфликты между ними возникали. Но в их случае совместное проживание сыграло на руку и проблемные моменты разрешались мирно. Они выиграли чемпионат мира, Олимпийские игры, в 2015 году поженились, а в феврале 2017-го у них родилась дочь Анжелика. Волосожар/Траньков не единственная пара, которая достигла максимального успеха в статусе партнеров по жизни. Среди олимпийских чемпионов последних лет можно вспомнить и китайскую пару Шэнь Сюэ и Хунбо Чжао, Екатерину Гордееву и Сергея Гринькова, а также Елену Бережную и Антона Сихарулидзе. Последние, правда, встречались, но так и не поженились. Их отношения прервались практически сразу после победной Олимпиады и завершения карьеры. Как объясняют причину расставания сами фигуристы — они стали относится друг к другу как брат и сестра. По их мнению, такие чувства гораздо глубже и искреннее, чем романтические.

Отсутствие отношений — гарантия стабильности и профессионализма

Примерно та же история произошла с Александрой Степановой и Иваном Букиным. Вы вряд ли найдете хотя бы одно большое интервью с ними, где не будет вопроса про их отношения. Еще бы, ведь в последнем ритм-танце под финал выступления они даже целуются! Но вне спорта они живут своей жизнью. У Букина есть близкая подруга — хореограф Алена Самарская. Она работает с парой Степанова/Букин в тренерской группе Ирины Жук и Александра Свинина. Но никакого конфликта в ситуации не возникает, поскольку знают Степанова и Букин друг друга давно и с совсем юных лет и любовные отношения между ними вряд ли возможны. Фигуристы максимально долго отвечали на вопросы о себе расплывчатыми формулировками, пока недавно Александра все-таки не раскрыла детали.

«Сначала он мне нравился. Но Ваня тогда смотрел на меня просто как на партнершу. Потом прошло время, я остыла, а Иван вдруг решил подарить огромный букет роз», — поделилась с «Экспресс газетой» Степанова. Жест партнера девушка не оценила — Иван упустил момент и чувства в Александре уже остыли. Чувство неловкости из-за этой ситуации пару дней было, но в итоге они быстро забыли о произошедшем и пошли своей дорогой. Главное, что на их спортивную карьеру внезапные чувства не повлияли.

Александра Степанова и Иван Букин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Но все-таки максимально безопасной выглядит ситуация, когда партнер и партнерша относятся друг к другу как коллеги. В конце концов, почему игра в любовь и даже поцелуй обязательно должны означать отношения в реальной жизни? В кино ведь от актеров никто не ждет продолжения киноромана за пределами экрана, так почему в фигурном катании должно быть иначе? Пример, когда и без реальных чувств спортсмены живо показывали романтику, — Алена Савченко. Она относилась к презентации программы как актриса к новой роли, поэтому без проблем выступала и со Станиславом Морозовым, и с Робином Шолковы, и с Бруно Массо. И с каждым партнером добивалась серьезного успеха. Как и Артур Дмитриев — единственный в истории парник, ставший олимпийским чемпионом с двумя разными партнершами — Оксаной Казаковой и Натальей Мишкутенок. Не было в реальности чувств и у Татьяны Тотьмяниной с Максимом Марининым, Тессы Виртью и Скотта Моира. Хотя танго тех же Виртью и Моира — эталон романтики в танцах на льду.

Да и программа под романтику не обязательное условие для парного катания и танцев. Романтических сюжетов избегали Наталья Забияко и Александр Энберт, Ксения Столбова и Федор Климов, Екатерина Боброва с Дмитрием Соловьевым, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, канадцы Меган Дюамель с Эриком Редфордом. Что не мешало им всем выигрывать медали турниров высшего уровня: те же Забияко с Энбертом удивляли фехтовальным поединком между партнерами, а Столбова с Климовым — прочтением «50 оттенков серого» без романтического подтекста. «Фильм — ерунда, но музыка хорошая, — говорили фигуристы о своей постановке. — Мы не стремились передать отношения главных героев этой странной истории. Сразу решили, что будем писать свою — историю соблазнения, если хотите, но только на льду. Таким увидели этот блюз».

Отношения партнерши с тренером — частая причина разрыва пар

Самый опасный случай — когда отношения между партнерами были, но по какой-то причине прервались. Последний пример, за которым мы наблюдаем сейчас, — пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Выступают друг с другом спортсмены с 2012 года, и до Олимпиады в Пхенчхане они жили вместе. Затем взаимопонимание исчезло, и после Игр в Корее они только партнер и партнерша на льду. Пара была второй после короткой программы Игр-2018 и претендовала на медаль, но ошибки, прежде всего от Тарасовой, этих шансов пару лишили. «Притянули за уши все, что можно: и плохо откатались на Играх, и прекратились наши личные отношения. Все это раздувалось, и, естественно, пошла молва о распаде пары, — рассказала потом Евгения в интервью «Р-Спорту» детали конфликта. — Люди думали, что если мы расстались в жизни, то должны расстаться и на льду. Но между мной и Володей даже речи не было о том, чтобы закончить совместную работу. Мы-то между собой все выяснили — ну, разошлись в жизни, всякое бывает. Но спорт тут при чем? Он хороший партнер, я хорошая партнерша, вместе мы можем побеждать. Зачем нам это все губить?»

В том же интервью «Р-Спорту» Тарасова говорит, что они с Морозовым резко реагируют на неудачи. В этом случае разрыв в личной жизни вполне логичен, особенно если внимательно прочитать следующие слова. «После Олимпийских игр услышала от близкого человека, что не смогу выиграть. Запало в душу, засело в голову. Избавиться мне было от этого тяжело. Это было сказано в момент стресса и ругани. Но на лед я выходила и каталась, несмотря ни на что. Я ранимый человек, и меня легко обидеть. Особенно тем людям, которым я доверяю», — сказала фигуристка. Несмотря на не самые удачные сезоны и множество проблем, ребята пытаются выступать и развиваться, а сейчас пробуют наладить сотрудничество с группой Этери Тутберидзе.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Еще сложнее, когда отношения внутри группы, но не между партнерами, а между тренером и фигуристкой. Популярный кейс — такая ситуация была у Татьяны Навки с Романом Костомаровым (Навка вышла замуж за тренера Александра Жулина) и у Максима Транькова с Марией Мухортовой (Мухортова была в отношениях с Олегом Васильевым). История Навки и Костомарова закончилась на позитиве, а вот пара Траньков/Мухортова распалась.

В парном катании у женщин и мужчин неравное положение

Лучше всего сложности взаимоотношений между партнерами описала Бетина Попова, выступавшая с двумя разными партнерами — Сергеем Мозговым и Юрием Власенко. Но выйти замуж она планирует за Дениса Ходыкина. «Фигурное катание научило меня понимать мужчин. Меня, 12-летнюю девочку, ставят в пару с более взрослым парнем. С 12 лет я терплю издевки партнера надо мной, я слушаю от всех, что у него переходный возраст и просто нужно потерпеть, — рассказывала она в своем инстаграме. — В 14 лет меня просят показать в танце секс, страсть и отношение к этому мальчику. Понятия не имея, что это такое, методом проб и ошибок я ищу то, что от меня требуется. Затем мы становимся старше. Наши взаимоотношения тоже развиваются, становятся все более сложными и неоднозначными. От всех вокруг я продолжаю слышать, что нужно терпеть, потому что это возраст такой».

Бетина пишет, что реалии фигурного катания в России были такими, что роль девушки вторична — ей нужно было постоянно приспосабливаться к своему партнеру, быть ему максимально комфортной. И дело здесь не столько в патриархальном строе нашей страны, а в разном статусе партнера и партнерши. Парней в этом виде спорта традиционно меньше, поэтому хороший партнер автоматически становится небожителем. Он ценится тренером и федерацией гораздо больше девушки, которую, если что, всегда можно заменить. «А вот партнеров надо беречь — ведь их так мало, за них нужно бороться, надо терпеть», — вспоминает Попова.

Она считает, что фигурное катание возрастило в ней извращенное понимание взаимоотношений мужчины и женщины, которое долгое время не давало ей возможности в принципе трезво смотреть на романтические отношения. Фигуристка рассказывает показательную историю, как во время финала Гран-при на разминке она упала с поддержки. Ожидая выхода пары на лед, весь тренерский состав столпился вокруг партнера, который ударился бедром. Попова, упавшая на живот и повредившая диафрагму, не могла дышать. В ее глазах были слезы, но она не стала об этом никому говорить. Потому что — нужно жалеть партнера, ему нужнее, надо терпеть. «Если болел мой партнер, он всегда имел возможность долечиться; когда болела я, я не позволяла себе пропускать тренировки, потому что уже и так было много пропущено. Я сильная, я могу потерпеть», — продолжает Бетина.

Бетина Попова и Сергей Мозгов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Содержать партнера, постоянно действовать в ущерб себе, работать в постоянном страхе потери (так как если ты что-то делал не так, тебе сразу говорили — он найдет другую партнершу) — вот что чаще всего ждет девушку в парном катании или танцах. Неудивительно, что против этого вида спорта активно действует сейчас в Америке организация SafeSport. Ее беспокоит неравенство отношений в паре, а про проблему даже снимают сериалы. Недавняя работа Netflix «Spinning Out» весомую часть сюжета посвятила именно теме пересечения личного и рабочего в парах.