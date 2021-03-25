После первого дня соревнований в парах лидируют Бойкова и Козловский.

Стокгольм (Швеция). Чемпионат мира. Пары. Короткая программа

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 80,16

2. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) — 77,62

3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 75,79

4. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 71,46

5. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) — 71,32

6. Эшли Кейн/Тимоти Ледук (США) — 64,94

Сразу после первых разборок в женском одиночном на чемпионате мира в Швеции стартовал еще один вид, в котором Россия претендует на максимальный результат — парное катание. От нашей страны в Стокгольм поехали три пары, каждая из которых рассчитывает не просто на медаль, но даже и на победу. Короткая программа определила многое, но не лишила шансов на успех ни одних из претендентов.

Парное катание пострадало от реформ ISU

Похоже, что парное катание оживает! Удивительно, но эта дисциплина единственная, которая может говорить о каком-то развитии после чемпионата мира-2019. В Сайтаме два года назад выступали только 19 пар, а в Стокгольм несмотря на пандемию, карантины и травмы добрались 24 пары из 17 страны. А ведь еще совсем недавно мы могли говорить о затяжном кризисе, который едва не похоронил этот вид и сделал его полумаргинальным. Ходили даже разговоры о различных вариантах трансформации парного катания, например, объединения с танцами на льду.

Но если в международном союзе конькобежцев (ISU) на поднятие возрастного ценза не решаются, то стоит ли от организации ждать более решительных мер? По крайней мере, в ближайшее время серьезных реформ ждать не стоит, что даже к лучшему. Потому что как раз одна из предыдущих реформ ISU и отправила пары в затяжное пике. Вид и так вызывал не самый высокий интерес из-за слабого географического представительства, а деноминация ультра-си остановила технический прогресс и стала демотиватором развития для ведущих пар. Все хейтеры четверных в женском одиночном, вам стоит посмотреть на пары и задуматься, вы точно хотите запрета многооборотных прыжков?

Теперь четверных выбросов и подкруток мы можем не ждать. Логично, что подобное ограничение не сильно повысило уровень конкуренции и разрыв между лидерами и аутсайдерами. Скорее, помешало двигаться вперед элите. Действия чиновников ISU напоминают старый анекдот про революцию. Когда в 1917 году внучка декабриста слышит шум на улице и посылает прислугу узнать, в чем дело, ей сообщают, что грядет революция и бунтовщики хотят, чтобы не было богатых. «Странно... А мой дед хотел, чтобы не было бедных», — удивляется девушка.

Канада и США уступают свои позиции перед Олимпиадой

Так и здесь условные Мириам Циглер и Северин Кифер не выглядят равными претендентам на награды, но учитывая низкий общий средний уровень пара из Австрии с каждым следующим турниром идет вперед. На этот раз они даже обошли всю сборную Канады, в которой наметился серьезный кризис. Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро после попадания в финал Гран-при полтора года назад виделись возможными спасителями традиций страны кленового листа, но видимо жесткие условия для тренировок в Канаде и драконовские меры по борьбе с пандемией сказываются на спортсменах. Пара выглядела совершенно неготовой к ЧМ.

Как и обе американские пары. Эшли Кэйн-Гриббл/Тимоти Ледук и Алекса Книрим/Брендон Фрэйзер не впечатлили после короткой программы. Хороший сигнал перед командным турниром Олимпиады! Так что парное катание пусть и развивается, но это развитие спорное — увеличивается количество спортсменов, но не их качество. А путь в элиту для многих заказан. В этот раз за медали вновь будет бороться только Россия и Китай. Причем наши были в изначально лучшей позиции, поскольку у Китая снялась третья пара, а другие две пропустили большую часть сезона. Наши ребята тоже практически все переболели, но сейчас это было уже настолько давно, что даже не верится. Особенно здорово подготовилась к турниру в Стокгольме команда Тамары Москвиной.

Москвина грамотно столкнула две молодые пары друг с другом

Прямо сейчас она выглядит лучшим тренером чемпионата мира в Швеции. По крайней мере для сборной России — ее спортсмены на пути сразу к двумя медалям в одной дисциплине! Ход Москвиной с приглашением летом в команду для спарринга с Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским их извечных юниорских соперников — Анастасию Мишину и Александра Галлямова — мало кто понял. Казалось, что неправильно так поступать как перед Бойковой с Козловским, которые уже привыкли к статусу лидера и главной надежды своего тренера, так и перед Мишиной с Галлямовым, которые тоже в свою очередь проигрывать не собираются.

И первое время атмосфера действительно была напряженной. Обе пары нервничали, хоть до последнего и скрывали возможные конфликты друг с другом. Тайное стало явным после эмоционального всплеска Козловского на московском этапе «Гран-при». «Это наше место. В очередь», — воскликнул Дмитрий после успеха. Очевидно, намекая на победу Мишиной и Галлямова неделю ранее. Затем уже Анастасия с Александром в интервью «СЭ» говорили о не самом этичном поведении Бойковой и Козловского. Казалось бы, ситуация выходит из-под контроля! Но нет, опытная Москвина знает, как подстегнуть молодых фигуристов и условия постоянной конкуренции на катке подвели обе пары к главному турниру сезона в невероятной мотивации и звенящей форме. И вот скажите теперь кто-нибудь, что сталкивать спортсменов друг с другом плохо!

После короткой лидируют Бойкова и Козловский. К их короткой у судей вообще не было претензий. Четвертые уровни, хорошие надбавки за исполнение и высокие компоненты — вот простой рецепт первого места. Мишиной и Галлямову немного не хватило авторитета перед судьями. Все-таки они дебютанты чемпионатов мира. Но готовы ребята неплохо и технически очевидно сильнее своих соперников.

Тарасова и Морозов не могут избавиться от «синдрома Коляды»

За битвой двух пар Москвиной остается, по сути, за кадром сражение двух лучших пар докоронавирусной эпохи — китайцев Вэньцзинь Суй и Цун Хань и Евгении Тарасовой с Владимиром Морозовым. В последний раз друг с другом они пересекались ровно два года назад в Сайтаме и позиции свои частично потеряли как те, так и другие. В Сайтаме Тарасова с Морозовым были стопроцентным первым номером российской сборной, а Суй/Хань уверенно лидировали в мировом рейтинге.

Сейчас же Тарасова и Морозов все чаще проигрывают дома молодым конкурентам, а китайцы никак не могут решить свои проблемы со здоровьем. Да с учетом пандемии коронавируса количество стартов у Суй/Хань чрезвычайно мало и их появления на льду можно пересчитать по пальцам. Если судить по эмоциям и презентации, то конечно же действующие чемпионы мира сегодня были лучше всех остальных. Эта пара остается главным претендентом на победу на домашней для себя Олимпиаде, но прямо сейчас им очень не хватает соревновательного опыта. В Стокгольме это явно бросалось в глаза и именно в этом видится основная причина их ошибок.

В чем причина очередной неудачи Тарасовой и Морозова — загадка. Пару недаром часто сравнивают с Михаилом Колядой. Ровно насколько они талантливые, настолько же и непутевые. И стоит только поверить в то, что проблемы в прошлом, как следует очередной сорванный прокат. На этот раз пара ошиблась на тройном тулупе и получила штраф за превышение времени. Трагедии не случилось и неподъемным отставание подопечных Марины Зуевой и Максима Транькова не выглядит. Но уже который провал на ответственном турнире вновь поднимает вопросы о психологической готовности спортсменов. Ведь что Евгения, что Владимир умеют практически все. Только показывают свои навыки по редким праздникам. Остается лишь надеяться, что следующий запланирован на произвольную программу ЧМ-2021.