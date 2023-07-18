«Откуда вы взяли такую фигню?» Почему наши фигуристы часто говорят то, что не соответствует реальности

Самые яркие примеры, когда высказывания людей из мира российского фигурного катания потом оказывались неправдой.

Российские фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро все же объявили о завершении карьеры. Спустя полтора года после своего последнего турнира, предолимпийского чемпионата России, на котором прокат произвольной программы закончился вмешательством медиков из-за ослабленного состояния Тиффани. С тех пор необычная пара не говорила о завершении карьеры. Партнер, наоборот, даже назвал информацию СМИ об уходе слухами, а Загорски в соцсетях написала, что пара скоро начнет тренироваться.

Правда, скорее всего, имелась в виду подготовка к шоу в Японии, куда россияне с паспортами Австралии и Франции поехали в мае — июне.

И вот в понедельник фигуристы написали, что завершают карьеру:

«После многих лет самоотверженности, тяжелой работы и бесчисленных часов тренировок мы приняли решение уйти. Несмотря на сладко-горькое чувство, мы взволнованы будущими проектами и тем, что нас ждет впереди. Принять окончание этой главы означает также признать влияние той поддержки, которую мы получали от наших тренеров, семьи, друзей, болельщиков и товарищей по команде на протяжении всего нашего пути».

Любопытно, что после того самого чемпионата России фигуристы и эксперты не раз опровергали планы по завершению карьеры.

Директор группы, где они занимались, Елена Маркова говорила в июне 2022-го: «Никаких официальных заявлений о завершении карьеры не было. Сейчас все будет зависеть от состояния Тиффани, но кататься она очень хочет».

Но это нормально — планы могли измениться. По крайней мере ребята нашли в себе силы и совершили нечто редкое для российского фигурного катания — сказали, что заканчивают карьеру, а не приостанавливают, еще подумают и так далее.

«СЭ» собрал несколько ярких цитат известных фигуристов и тренеров, когда реальность не совсем соответствовала заявленному по разным причинам. Было это лукавство или изменились обстоятельства — решать каждому из вас, уважаемые читатели.

Переход Дэвис и Смолкина

Из свежего. Дэвис и Смолкин всегда были аккуратны в формулировках, не били себя в грудь с двуглавым орлом на ней. Но все же фраза в соцсетях про то, как они ждут с нетерпением контрольных прокатов сборной России в сентябре 2022 года, стала мемом. Позже оказалось, что из-за ожидания грин-карты выезжать куда-либо Смолкину сложно, а фигуристы, находясь в США, старательно ищут зарубежную сборную, в которую можно уйти из российской. Хотя Татьяна Тарасова даже ждала их на этапах «Гран-при» в Перми и чемпионате России.

Не потратили денег

В продолжение истории удивительной пары Дэвис/Смолкин. Немного хронологии:

22 мая — в Федерацию фигурного катания России приход запрос от грузинских коллег о разрешении отпустить пару. Пока об этом никто не знает.

25 мая — ФФКР его одобряет.

2 июня — главный тренер сборной Елена Чайковская называет «фигней» информацию о том, что Дэвис/Смолкин просили переход в Грузию.

5 июня — Чайковская рассказывает, что грузины действительно запросили переход дочери Этери Тутберидзе и ее партнера. Обоснование потрясающее, учитывая то, что сам Смолкин рассказывал, что у них есть ставка, а такому же сборнику Дарио Чиризано в переходе отказали.

ZagExit

Каноническая фигурнокатательная история. С момента последнего выступления на соревнованиях Загитовой прошло 1318 дней (за скобками турнир шоу-программ), однако она так официально и не объявляла о завершении карьеры.

Именно так написала Алина в соцсетях после того, как ее объявление в эфире Первого канала о «приостановке» карьеры восприняли как уход.

Трусова и Плющенко

Не всегда фигуристы витиевато говорят о завершении карьеры или стране, в которой они ее продолжат. Даже переходы между тренерскими штабами становятся тайной московского двора.

После чемпионата мира-2021 Трусова вряд ли могла быть довольна: подходя к нему в отличной форме, она стала третьей. Недовольство семьи Евгением Плющенко нарастало. Тогда я спросил у Александры, может ли она сменить тренера.

Она ответила так — умно подстраховавшись словом «сейчас». И через месяц вернулась от Плющенко к Тутберидзе. По справедливости — можно понять будущую серебряную призерку Олимпиады. Вряд ли она могла хлопнуть дверью и через несколько мнут после прокатов во всеуслышание разорвать со своим тренером. Но получилось показательно.

Травма Усачевой

Странная история с обрывом карьеры Дарьи Усачевой (тоже давно не выступает и не заканчивает) получила продолжение после интервью Тутберидзе ТАСС в марте этого года. Получилось, что у тренера фигуристки и хореографа Даниила Глейхенгауза, который комментировал «Гран-при Японии» — 2021, несколько разные версии случившегося.

Тутберидзе говорила, что отговаривала подопечную от поездки и все риски она взяла на себя сама, а Глейхенгауз в прямом эфире сказал, что «серьезных проблем со здоровьем у нее не было».

Усачева травмировалась на разминке перед «Гран-при». Она уже пробовалась в танцах, вернулась в одиночное и восстановила тройные прыжки, но не включена даже в резерв сборной, в отличие от Майи Хромых.

А был ли ковид?

Александра Степанова и Иван Букин, судя по всему, как раз возвращаются на лед и будут выступать. Но на старте Олимпиады они странным образом даже не появились на командном турнире. Логичным выводом стал коронавирус, который тогда ходил по российской сборной (есть информация, что список всех заболевших даже полнее, чем оглашалось публично). Однако Степанова опровергла эти догадки в микст-зоне.

Удивительным образом через пару месяцев оказалось, что ковид все же был:

— Накануне вылета на Олимпиаду у меня было два разных теста, но мы все-таки вылетели на свой страх и риск, потому что многие спортсмены и раньше сталкивались с тем, что у кого-то были ложноположительные тесты. Но по приезде в Пекин, в аэропорту, я сдаю тест, и выясняется, что он снова положительный.

Естественно, меня «закрывают», — говорила Степанова сайту ФФКР. Но, по словам фигуристов, они не хотели об этом рассказывать, чтобы «не искать оправдания».