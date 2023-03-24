Российская фигуристка вернулась после долгого перерыва. Она не говорит о причинах отсутствия

Александра Степанова анонсировала возвращение на лед, и кажется, объяснение пропуска сезона уже секрет Полишинеля.

На этой неделе в российском фигурном катании случился супертрансфер. Долгое время в наших танцах было две топ-пары — Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Александра Степанова/Иван Букин. Первую вел Александр Жулин, вторую — Александр Свинин и Ирина Жук. Теперь этот расклад круто изменился.

Что произошло?

Какого-то выдающегося трештока в противостоянии этих дуэтов не было, хотя временами они шли очень плотно, что превращало пресс-конференции с участием ребят в довольно интересное зрелище.

А вот теперь представьте — Степанова/Букин переходят от своих тренеров к... Жулину! Ну то есть грубо — будто футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо не только российское гражданство возьмут, но и заодно в «Спартак» переметнутся. Хотя есть подозрение, что даже в таком случае освистывать их будет скоро некому.

Никто не будет свистеть и Степановой с Букиным, как когда-то самому Кацалапову, когда он, по мнению некоторых фанатов, бросил Елену Ильиных и встал в пару со своей возлюбленной Синициной.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Нюансы недосказаны

Но переход, конечно, не обошелся без недопониманий. Для тренеров Степановой и Букина новость стала шоком и ударом. Но не до конца очевидно, в каких обстоятельствах трансфер произошел. Ирина Жук заявила, что подопечные им сразу сказали о переходе к главному конкуренту. Свинин был другого мнения — и по его словам, о переходе к Жулину тренеры узнали из СМИ. Кто-то здесь явно неточен.

Впрочем, подобные «неточности» для фигурного катания — обычное дело. Если помните, на Олимпиаду в Пекин Степанова и Букин прилетели с большим опозданием, не появившись в Пекине на командном турнире. Весь штаб упорно говорил, что все по плану. Когда я напрямую в Пекине спросил, был ли у Александры коронавирус, она ответила «нет». А в конце сезона Жук все-таки раскрыла ТАСС: «За неделю до предолимпийских сборов в Красноярске тест Саши на ковид показал положительный результат. Она почувствовала слабость. Дальше — череда положительных и отрицательных тестов. Это был сумасшедший дом. Без двух отрицательных тестов мы не могли вылететь в Пекин, мы буквально как на пороховой бочке сидели. Саша в изоляции, тренироваться невозможно. Переживали все, нервничали, но старались не паниковать. Все на Играх, а мы никак долететь туда не можем».

Никаких вопросов к Александре — понятно, зачем было скрывать информацию про ковид. Но стоит ли в таких случаях говорить про некий план? Может быть, просто сказать, что комментарии последуют позже, после соревнований — все поймут. И ведь таких, кхе, лукавых ситуаций в фигурном катании множество.

Есть большое подозрение, что и в этот раз об обстоятельствах, в которых Степанова и Букин возвращаются, мы знаем не все. Или, по крайней мере, не все.

Почему Степановой не было?

Хотя здесь как раз стоит признать героизм Александры, и не очень понятно, почему она молчит и почему в анонсе возвращения в спорт двукратная чемпионка России не стала говорить о причинах отсутствия. Все, что мы слышали официально, — это слова Ивана Букина осенью о том, что «обязательно вернемся» и «насчет чемпионата России еще не решили». Хотя есть подозрение, что этим не пахло.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Зато в фигурнокатательной тусовке очень многие знают о том, что последние несколько месяцев Александра занималась личной жизнью. И даже, говорят с известной долей уверенности, что несколько недель назад фигуристка стала мамой. Роды прошли успешно, ребенок здоров. Личная жизнь должна оставаться личной, поэтому мы не приводим никаких подробностей — Александра в ответ на вопрос «СЭ» сказала, что хотела бы рассказать обо всем сама, поэтому оставляем интригу. Мало ли в тусовке фантазий на разные темы было? Хотя в соцсетях и пресловутых Telegram-чатах эти новости обсуждают уверенно, да и «СЭ», честно говоря, не сомневается. Но пусть Александра сама поставит точку.

Пока официально известно только то, что Степанова вышла замуж за Владислава Малинова — он не фигурист, но имеет, так скажем, фигурные связи, будучи племянником Светланы Соколовской. И предложение сделал красиво и эффектно во время шоу.

На самом деле, столь быстрое возвращение на лед надо просто-таки воспевать. Оно показывает, насколько Александра предана любимому делу. Степанова вместе с Букиным собирается выступить 4 мая на шоу Ильи Авербуха, это подтвердил сам продюсер и режиссер. Болельщики должны понимать ситуацию, в которой возвращается, вероятно, первая пара России — и не предъявлять слишком высоких требований.

Если то, о чем говорят в кулуарах, подтвердится, это делает пример Александры одним из уникальнейших в этом спорте. Понятно, после родов массово возвращаются лыжницы и биатлонистки, но фигурное катание куда более тонкая материя. Особняком стоит пример Татьяны Навки, которая, будучи мамой, стала олимпийской чемпионкой — но сейчас в сборной нет таких прецедентов. Аделина Сотникова, Юлия Липницкая, Анна Погорилая, Татьяна Волосожар и другие рожали после завершения карьеры. Екатерина Боброва говорила, что разучилась кататься на коньках. Да, все они выступали в шоу, но это не тот уровень.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Синицина и Кацалапов не вернутся?

Остается вопрос — что значит этот переход? Понятно, Александра и Иван не хотят быть вторыми и рассчитывают в случае возвращения на международную арену стать первой парой России (Дэвис/Смолкин, кажется, ищут другие варианты). В таком случае нужны высокие оценки, а Александр Жулин, при всем скептически отношении публики к его острым комментариям, очень влиятельный тренер. И часть судей на мировой арене лояльна ему. Более того — именно ему удалось невозможное, обыграть Пападакис и Сизерона на чемпионате Европы раздельным решением арбитров. У Степановой и Букина есть все, чтобы становиться первыми.

Ну и второе — вероятно, Синицина и Кацалапов в спорт не вернутся. По моей информации, после их ухода Жулин раздумывал о своей карьере и искал сильную пару, чтобы сохранить мотивацию и продолжить работу. Судя по всему, теперь он все это нашел. За двумя такими парами вряд ли уследишь.

В конце концов, у Вики и Никиты тоже должно быть право на личную жизнь после такой насыщенной карьеры. А у Степановой и Букина теперь все шансы на медали международных турниров. Дело за малым — вернуться на них.