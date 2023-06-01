Российские фигуристы проникли на зарубежные шоу. О санкциях никто не вспоминает

Участники Олимпиады от России прекрасно себя чувствуют в Японии.

Звучит удивительно, но прямо сейчас фигуристы сборной России выступают в большом международном туре фигуристов, проходящем в Японии. Страна восходящего солнца была среди тех, кто ввел против России санкции. И вот на главном японском шоу Fantasy on Ice свои номера показывают танцоры Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро.

Россиян не привечают за границей

С февраля 2022 года российские фигуристы лишь однажды участвовали в зарубежном шоу — это Диана Дэвис и Глеб Смолкин, которые давно не были в России и намекали на возможную смену гражданства. Они выступали в родных для Дианы США. Шоу Тутберидзе в Узбекистане и Казахстане или россиян в Монголии оставим за скобками.

Загорски и Гуррейро не говорили о планах по смене гражданства, да и в принципе публично высказывались редко, а в сезоне-2022/23 не выступали. Но Тиффани недавно написала в соцсетях, что пара возобновит тренировки, причем сделала это на русском языке. Гуррейро довольно жестко реагировал на инсайды о завершении карьеры, заявляя, что вопрос так не ставится. Смену гражданства пара не планирует, заявляла Загорски, да и вряд ли бы их отпустили. По правилам нашей федерации такие статусные спортсмены должны ждать два года с момента получения запроса из-за рубежа.

За Россию Загорски и Гуррейро завоевали несколько медалей этапов «Гран-при» и выступали на чемпионатах Европы, мира и Олимпиады-2018.

Таким образом, фигуристы сборной России выступают на шоу за рубежом. Как так получилось?

Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Ключ — иностранное гражданство

По нашей информации, у успеха два слагаемых. Первое — происхождение обоих фигуристов. Загорски родилась в Лондоне, но имеет французские, ирландские и даже польские, как можно догадаться по фамилии, корни. Гуррейро родом из Австралии, хотя по происхождению он португалец и русский. Причем и тот и другая имеют гражданство других стран. Живут во Франции и Австралии соответственно. Хотя Тиффани в апреле приезжала в Россию и встречалась со своей подругой Алиной Загитовой. Фигуристов с российским гражданством ждать на зарубежных лейблах сейчас не стоит, утверждают собеседники «СЭ».

Приглашение любого россиянина в зарубежное шоу сейчас бы обернулось большими бюрократическими неприятностями. А возможно, и публичными — сторона Александры Трусовой, например, считает, что мастер-класс в Стокгольме сорвали представители Украины. Неутешительный вывод заключается в том, что без паспорта другого государства на такие мероприятия не пустят, то есть де-факто Загорски и Гуррейро поехали в Японию как француженка и австралиец. Более того — зарубежные фигуристы с большим трудом могут участвовать в российских шоу. Грузинке Анастасии Губановой из Тольятти это сделать не удалось из-за нежелания федерации.

Фотография с украинкой Архиповой

Второй фактор — личность одного из организаторов и менеджеров мероприятия. Это Ари Закарян, бывший армянский фигурист, живущий в Лас-Вегасе, но при этом много работавший с Россией и в России. Сам он не стал говорить с «СЭ» о том, как удалось продавить участие россиян в Fantasy on Ice. Ограничился тем, что сказал, мол, атмосфера на шоу дружелюбная, никаких проблем у Тиффани и Джона нет, относятся все друг к другу прекрасно. Это подтверждает и фотография Загорски с украинской фигуристкой Анастасией Архиповой. Делить им явно нечего — и слава богу. Нетрудно вспомнить, какой скандал вызвало фото украинской прыгуньи в высоту Ярославы Могучих с российской коллегой Марией Ласицкене. Но есть нюанс — Мария все-таки капитан Вооруженных сил РФ.

Что касается Fantasy on Ice — это самое престижное шоу Японии, в нем участвуют Юдзуру Ханю (на которого идет 80% публики), Хавьер Фернандес, Стефан Ламбьель, Джонни Вейр, Денис Васильев, Каори Сакамото, Сатоко Мияхара, Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон, Пайпер Гиллес/Поль Пуарье, воздушные акробаты и множество японских фигуристов, среди которых, к примеру, 36-летний чемпион Японии, чемпионата четырех континентов Нобунари Ода. Как утверждают источники «СЭ», Ода настолько соскучился по фигурному катанию, что всерьез рассматривает вариант с возвращением в спорт. И может тогда стать самым возрастным одиночником в мире. Впрочем, учитывая среднюю продолжительность жизни в Японии за 85 лет, в 36 все только начинается. Выступления в шоу сопровождает живое исполнение песен.

Ари Закарян. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Землетрясение во время выступления

Правда, в первый же день турне представление в Тибе пришлось прервать из-за землетрясения. В эпицентре сила толчков составляла 6,2 балла.

— У нас тут сегодня «щелкнуло». Когда на лед вышел Хавьер Фернандес, в начале программы у всех в зале зазвонили телефоны. Так в Японии подают сигнал о землетрясении. Выступление прервали, включили свет. Все спокойно переждали несколько минут, и шоу возобновилось. Ничего особенного, здесь все привыкшие, атмосфера хорошая, дружелюбная, шоу отличное. Где-то четыре-пять лет назад тут тоже было землетрясение, так Джонни Вейр с кровати упал, — невозмутимо рассказал Закарян.

Далее шоу продолжилось без инцидентов. В Японии рынок шоу не настолько насыщенный, поэтому залы во всех городах переполнены. Три шоу в Тибе посетили почти 20 тысяч человек.