«Дэвис/Смолкина отпустили? Счастлива за них!» Интервью тренера фигуриста, которому запретили уход из России

Одна из лучших мировых тренеров Барбара Фузар-Поли — о Дарио Чиризано, России и Романе Костомарове.

За несуразными новостями про «допинг» Аделины Сотниковой и бесконечными спорами о карьере Анны Щербаковой и Александры Трусовой мы стали забывать, что главное событие межсезонья — все же смена гражданства звездной пары Диана Дэвис/Глеб Смолкин. Звездной и «блатной», как выразился сам Глеб, из-за происхождения — дочь Этери Тутберидзе и сын заслуженного артиста России Бориса Смолкина образовали громокипящий коктейль не только на льду, но и за его пределами, изрядно наследив в российских танцах. В мае их отпустили в сборную Грузии.

А есть еще один российский танцор Дарио Чиризано. Тоже с зарубежными корнями, как у Дианы. Тоже пытался покинуть сборную России. Но — не тут-то было. Его кататься с Денисой Цимловой в сборной Чехии не отпустили. Мол, деньги федерация потратила.

Сейчас Чиризано с Цимловой тренируются в Италии у одного из столпов мировых танцев Барбары Фузар-Поли. Экспрессивная итальянка выигрывала бронзу Солт-Лейк-Сити в 2002-м, а сейчас привела свою пару Гиньяр/Фаббри к золоту Евро и серебру чемпионата мира. Вероятно, это лучший европейский тренер в танцах, если оставить за скобками Россию.

«СЭ» спросил, что она думает про смену гражданства своего подопечного (теперь основной вариант — Италия), отстранение россиян. А в конце 61-летняя итальянка красиво высказалась о сопернике на льду Романе Костомарове.

Дарио и Дениса любят друг друга. На льду

— Барбара, как ваш летний лагерь?

— Отлично. Мы начали сборы в понедельник, здесь 10 пар, много работаем. Мы в Пинцоло, красивое место, классный каток. Будем здесь в течение месяца.

— Завидую. Получается, нет кризиса в европейском фигурном катании, раз у вас 10 пар.

— Нет, у нас никакого кризиса. Полно команд, слава богу.

— В Италии государство поддерживает фигуристов или это скорее частный спорт?

— Нет, такой государственной поддержки, как в России, у нас нет. Но итальянская федерация помогает. Например, Гиньяр и Фаббри, потому что они вторые в мире. Но и молодые перспективные пары тоже имеют шанс на поддержку. Все остальные, иностранные пары тренируются за деньги. Но иногда их федерации помогают.

— А насколько международный ваш лагерь?

— У нас итальянцы, две швейцарские пары, Нидерланды, Дания и Дениса и Дарио, которые пока не являются международной парой. Может быть, они будут выступать за Италию.

— Видите у них прогресс?

— Абсолютно, они делают хорошую работу, прогресс огромный. Мы уже определили музыку для произвольного танца, уже конструируем программу. Ребята очень хорошо работают, они любят друг друга, им нравится здесь, со мной. А мы любим их. У них возможность кататься с Шарлен и Марко, это одна из лучших в мире пар. Большое подспорье для них и других фигуристов.

Дарио Чиризано и Ирина Хавронина. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Любят друг друга — это вы в каком смысле?

— Я имею в виду дружбу, партнерство на льду. Они любят кататься вместе, наслаждаются ледовыми тренировками. Каждый день видны улучшения.

— Что было самым сложным в начале работы?

— Когда вы приступаете к работе с новой парой, то неизбежно натыкаетесь на проблемы, разные школы, даже стили. Но Дарио катался у меня в юности два года, я знаю его катание, его как личность. И когда он искал партнершу, я написала ему — Дарио, у меня есть для тебя хорошая девушка, к тому моменту я работала с Денисой уже четыре года. Была уверена, что она ему подойдет и они сработаются. Они хотели присмотреться друг к другу, заложили две недели на то, чтобы скататься. И после трех дней сказали, что готовы. Хотя я уже на первый день поняла, что это пара (смеется).

Они подошли друг другу, качество катания и стили сочетаются, все пошло так легко. То есть не легко, конечно — они же начали делать новые поддержки, элементы. Они не могут использовать связки из предыдущих программ, потому что они никогда не катались вместе. И мы решили не использовать ничего из их программ с предыдущими партнерами. Хотим делать новое! И пока работает. Мне нравится музыка. Про ритм-танец пока не думали — не знаем, получат ли они релиз от российской федерации, выступят ли они в сезоне. Очень надеюсь, что будут, если не с начала, то с чемпионата Европы или мира. Но мы работаем, и если даже сезон будет пропущен, оставим программу на сезон-2024/25.

— Скажете, какая музыка?

— Не-е-е-т, я вам не скажу! Но это что-то очень хореографичное, не про любовь под обычную музыку.

Дарио Чиризано и Ирина Хавронина. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Хотела бы видеть россиян на соревнованиях

— Каково это работать с парой, у которой нет определенного будущего? Я имею в виду, что вы же даже не знаете, будут ли они выступать. Почему вы взялись?

— Потому что у них может быть будущее. Они хорошие ребята, с желанием много работать. Они нуждаются в доверии. Да, пока у них нет разрешения, но они молоды. Как федерации могут держать молодых спортсменов без соревнований два года? Это несправедливо. Они занимаются спортом. И Дарио уже не катался на международных стартах почти два года! Это достаточно. Два года без соревнований в таком возрасте — достаточно! Я понимаю, что для России сложный момент, идет военный конфликт (формулировка изменена по требованию законодательства РФ. — Прим. «СЭ»), в этом тоже проблема. Мне жаль российских спортсменов, я хотела бы видеть их на соревнованиях. Потому что мы про спорт. Дарио хотел бы выступать за Италию, а не за Россию. Надеюсь, федерация это поймет. Потому что он давно не соревнуется на международном уровне. Российская федерация — очень мудрая, у нее сильные фигуристы, там понимают, как работает этот спорт. Они профессионалы.

— Вы говорите о некой надежде, правильно ли я понимаю, что есть прогресс на пути к получению релиза?

— Конечно, мы работаем в этом направлении. Но не мы решаем этот вопрос. Правила создает ISU, и есть федерации, которые должны говорить и решать. Мы лишь работаем и хотим создавать чемпионов, классных фигуристов, это наша роль — развивать фигурное катание. Даже если фигурист не может выступать за ту же страну, мы должны дать ему шанс. Мы должны дать спортсменам больше свободы, помогать им.

Я помню, как перед Олимпиадой в Турине некоторые боролись за попадание на нее, и тогда нужен был паспорт. Перед Олимпиадой нужно получить гражданство страны. Мы сейчас не просим гражданство, о нем еще успеем подумать в будущем. Дениса уже несколько лет живет в Италии, она резидент, у нее здесь дом. Она попросит паспорт, когда будет идеально говорить по-итальянски, пройдет экзамен. А у Дарио уже есть итальянский паспорт. Мы просто просим о возможности соревноваться. Даже не на Олимпиаде. Это неправильно — держать фигуристов без соревнований. Мы про спорт, а спорт должен быть справедливым. И мы сами должны быть в нем справедливыми. Спорт — про свободу соревноваться. Вам ее дают, дальше вы выходите на лед, корт или поле, и кто лучше, тот и победит. Но дайте нам всем возможность соревноваться и завоевывать наши места! В этом суть спорта.

— Барбара, извините, но я должен спросить — вы наверняка слышали, что Россия отпустила пару Дэвис/Смолкин в другую сборную. Я не вижу разницы между двумя ситуациями. А вы видите?

— Слушайте, и я счастлива за них! Я правда счастлива за Диану и Глеба. У них есть возможность соревноваться, и надеюсь, они очень скоро смогут выйти на турниры. Я также надеюсь, что в случае с Дарио произойдет то же самое. Но не я принимаю решение. Я не знаю, почему так произошло с Дианой и Глебом. Потому что я не в России и не тренирую их. Но спасибо российской федерации за этот подход, который позволил им покинуть команду и иметь возможность соревноваться.

Роман Костомаров. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Врачи сделали чудо с Костомаровым. У вас хорошие больницы

— Очень многие зрители в России, да и в Европе, думаю, скажут, что танцы непонятны. По-вашему, нужно ли делать что-то с правилами в этом виде или они обречены оставаться такими, так и должно быть?

— Да, у нас столько правил, знаете! Их нелегко понять, но мы просто пытаемся сделать танцы более интересными для публики. Мы хотим, чтобы на нас приходили. И когда ты танцуешь и делаешь это хорошо, люди все равно за тобой следят. Но мы одновременно должны выполнять все технические требования, шаги, твиззлы, блоки на одной ноге. При этом хотим ловить кайф от этого! Поэтому технический комитет ISU ввел тему 80-х в ритм-танце, добавляет некоторые хореографические фишки. Мы должны развлекать публику, танцы в каком-то смысле искусство.

— Может, вам просто вернуться к системе 6,0?

— Нет, нет, мне понравилась новая система, с ней начался скачок вперед. Сейчас ребята катаются лучше, чем пятнадцать лет назад. Развитие было фантастическим. И система сделала практически каждого фигуриста лучше.

У меня тут скоро начинается тренировка, и я хочу вас попросить об одолжении. Как вы знаете, меня нет в соцсетях, я так решила. И я хотела попросить... Может, вы сможете передать послание Роману Костомарову? Послание надежды. Он катался со мной рядом, и я следила за ним с замиранием сердца, когда он столкнулся с этими проблемами. Сейчас я вижу, что он возвращается к жизни. Я хочу пожелать тебе, Роман, самого лучшего. Он реально очень сильный человек. Уже показал это на льду, когда выиграл Олимпийские игры, но сейчас... это просто вау! Я очень горжусь им, просто браво. Прекрасные доктора — так понимаю, что в России у вас хорошие больницы, хорошие врачи. Они сделали чудо. Я так счастлива за него, за Оксану Домнину и за его семью, детей. Это просто невероятно. Пожалуйста, скажите ему, что он герой.

— Передадим, надеюсь, он прочитает. Вообще круто, что вы следите за новостями в России. Еще не все связи порваны между нами.

— Конечно, я слежу за русскими. Русские всегда были хороши в этом виде спорта, а я слежу за лучшими. Во всех дисциплинах — за девушками Этери (Барбара употребила слово ladies. — Прим. «СЭ»), парами, танцорами и мужчинами-одиночниками, как Плющенко и Ягудин, сейчас у вас тоже есть хорошие одиночники. Когда страна сильна, вы должны признавать это. Да, мы, итальянцы, тоже сильные. Может быть, мы малая нация, но боремся как львы.

Барбара Фузар-Поли. Фото Global Look Press

Поэтому мне не нравится не видеть россиян на соревнованиях. Здорово, когда на соревнованиях есть все спортсмены и международные старты должны быть действительно международные. Я понимаю, что идет военный конфликт (формулировка изменена по требованию законодательства РФ. — Прим. «СЭ»). Но в некоторых видах спорта русские соревнуются без проблем — теннис, другие. В фигурном катании — нет. И мне жаль из-за этого. Конечно, это хорошо для других фигуристов, потому что они на одно или два места выше. Но это вызывает сожаление, это печально для спортсменов, хоть и понятны причины.

Из-за них же некоторые российские фигуристы хотят покинуть Россию — они хотят соревноваться. Важно проговорить эту причину. Они хотят покинуть Россию не потому, что они ее не любят или не хотят жить в ней. Они наверняка любят Россию. Но они хотят заниматься своим любимым делом и из-за этого уезжают.

— Если у вас ISU спросит перед Олимпиадой в Милане — надо вернуть русских, что может ударить по вашим медальным перспективам, или отстранение сохранить?

— Нет-нет, я не решаю такие вопросы, не могу ответить. Но я буду уважать решение ISU и не буду против него. Если россияне приедут, мы, конечно, будем с ними бороться. Если нет, будем бороться с другими. Но в Пекине Синицина/Кацалапов были вторыми. Сейчас они больше не катаются. Степанова/Букин были за нашей парой. Так что у нас все нормально. Мы сильны, мы готовимся. Если они хотят вернуться, то пожалуйста.