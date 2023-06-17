Трусову и Щербакову оформили в резерв сборной России. Что это дает?

Обе фигуристки пока будут получать поддержку федерации.

Как и было обещано генеральным директором Федерации фигурного катания на коньках России Александром Коганом, звездные одиночницы Анна Щербакова и Александра Трусова все-таки попали в списки кандидатов в национальную сборную. Но только в резервный состав.

«Исполком ФФККР утвердил списки сборной 17 апреля, после чего они были поданы в Министерство спорта. Согласно утвержденным правилам, в первую очередь были утверждены спортсмены в соответствии с результатами соревнований прошлого сезона. Кроме этого, в списки сборной входят спортсмены, которые по каким-то причинам не смогли принять участие в основных соревнованиях, они могут быть включены в списки по решению тренерского совета. И Трусова, и Щербакова вошли в этот список, он будет утверждаться Минспортом позже», — сказал Коган ТАСС 5 июня.

Изначально в списках Министерства спорта РФ не было резервного состава в женском одиночном катании от слова совсем. И это удивило: ведь в остальных дисциплинах резервистов указали. А раньше женскую заявку могли и вовсе расширить, например, в ущерб мужской.

В конечном итоге в резерве сборной среди женщин, помимо Трусовой и Щербаковой, оказалась пропустившая прошлый сезон Майя Хромых. В танцах на льду появились двукратные чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин. А вот чемпионов мира и Европы Виктории Синициной и Никиты Кацалапова нет нигде. Что все это означает? И что дает попадание в резерв?

Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Поддержка Щербаковой и Трусовой

В минувшем сезоне олимпийская чемпионка Анна Щербакова появилась только на турнире по шоу-программам. Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова выступила на двух этапах «Гран-при России», но снялась с чемпионата страны. По спортивному принципу их имен не было в списках основного состава.

А в резервный состав они попали по решению тренерского совета. Такое часто бывает, когда фигурист пропускает сезон по уважительной причине. Анна в августе 2022 года перенесла в Германии операцию по поводу травмы колена. Александра пропустила чемпионат России по болезни, а финал «Гран-при» — из-за больной спины.

Поэтому вполне ожидаемо, что федерация решила оказать поддержку двум титулованным фигуристкам. Но что означает включение в резерв вместо основы? По большому счету, ничего серьезного. Попадание в национальную командую в первую очередь дает финансирование. И это важно молодым фигуристам — для постановки программ, получения экипировки и так далее.

Если спортсмен оказался в резерве, то этой поддержки будет меньше. Но фигуристы могут также получать дополнительное финансирование от регионов или от личных спонсоров. У Трусовой и Щербаковой с этим нет проблем — они обе достаточно медийные личности. Так что резерв для них — это всего лишь поддержка от федерации, причем больше моральная, нежели финансовая. Они и так неплохо зарабатывают на шоу.

Майя Хромых. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Появление Хромых

Возможно, может удивить то, что в резервном списке внезапно очутилась Майя Хромых. Об ученице Этери Тутберидзе уже очень давно не было слышно практически ничего. Фигуристка пропустила минувший сезон из-за череды травм, и ее перспективы кажутся достаточно туманными на фоне той же Дарьи Усачевой, которая уже собирает каскады.

В сентябре 2022 года Майя порезала сухожилия пальцев руки на тренировке и даже попала в больницу. Тутберидзе рассказала ТАСС, что ситуация действительно была очень серьезной: «Это кончилось очень плохо, была большая потеря крови, судороги. Ее увезла скорая, потом была операция. Причем не сразу, врачи отложили ее на день, чтобы пригласить специального нейрохирурга, настолько сложная была эта травма».

Но как Хромых, которая не каталась весь сезон, могла очутиться в резерве сборной вместо той же Софьи Самоделкиной, завоевавшей серебро и золото на этапах российской серии «Гран-при»? Причем известно, что последнее время Майя хоть и вернулась к тренировкам, но работала только над скольжением — о прыжках даже речи не шло.

Но здесь все очень просто. Майя попала в резерв сборной так же, как Трусова и Щербакова: то есть по решению тренерского совета. Она, как Анна и Александра, пропустила сезон по уважительной причине. И вполне может претендовать на финансовую поддержку. А дальше уже решает федерация, кому эти финансы дать. Как говорится, вопросов тут больше нет.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Уход Синициной и Кацалапова?

Также стоит отметить изменение резервного списка кандидатов в сборную России в танцах на льду. В нем все-таки появились двукратные чемпионы страны Александра Степанова и Иван Букин. Фигуристы пропустили прошлый сезон из-за беременности партнерши. Но уже вернулись на лед и даже сменили тренерский штаб после многолетнего сотрудничества с предыдущим.

И вот последнее особенно подчеркивает огромное желание пары соревноваться дальше и вновь вернуться на позиции первой танцевальной пары страны. И у них есть все шансы всего этого добиться под руководством Александра Жулина. Чего не скажешь о Виктории Синициной и Никите Кацалапове.

Оба топовых танцевальных дуэта последний раз выступали на серьезном турнире еще в феврале 2022 года — на Олимпиаде. Потом они катались на Кубке Первого канала — и на этом все. Дальше были только шоу и «Ледниковый период». Да, Вика с Никитой еще выступили на турнире по шоу-программам. Но вряд ли это можно взять в расчет как серьезное соревнование.

Теперь, когда Синициной и Кацалапова нет даже в резерве — в то время, как те же Степанова и Букин в этом списке появились, — напрашивается только один логичный вывод: вряд ли пара вернется на лед. Не так давно Виктория и Никита вступили в брак, они наслаждаются жизнью, активно посещают светские мероприятия. А кататься на внутренних стартах им не очень интересно — и они сами в этом признавались.