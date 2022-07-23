Следующий сезон «Гран-при» без россиян, Ханю и Чена: будут ли новые звезды?

ISU сохранил серию, но будет ли там на что смотреть?

Сложная ситуация в мире ставила под угрозу весь следующий сезон для ISU. Сразу два этапа важнейшей серии «Гран-при» по фигурному катанию выпали из расписания. Китайский из-за антиковидных правил страны, а российский по причине санкций. И если замену Китаю нашли быстро, то вот с кандидатами на замену Москве возникли сложности. В какой-то момент не было ясно, получится союзу сохранить формат с шестью этапами по всему миру или серию придется сокращать? В конце концов решение было найдено — и «Гран-при» останется прежним. Но будет ли на кого там смотреть без звезд из России и завершивших карьеру иностранцев?

Британия спасла «Гран-при»

Последние дни чиновники из ISU вновь с тревогой смотрели в будущее. Финансовые показатели организации не радуют, пандемию союз пережил с трудом, но теперь перед ним новые вызовы. Главный — научиться жить без России, которая была важнейшим партнером как в фигурном катании, так и в конькобежном спорте. В частности, в области проведения соревнований. Стоило из расписания «Гран-при» выпасть этапу в Москве, как вся серия едва не пошла под откос. Ведь пять этапов сложно представить технически, когда нужно четное количество турниров. Иначе как гарантировать всем по два этапа без прямых пересечений лидеров и формировать финалистов? Из вариантов всплывала Италия, Эстония (спасавшие пятую точку ISU в прошлом сезоне), но в итоге реализована неожиданная экзотика в виде британского Шеффилда.

Туманный Альбион в фигурном катании перестал быть активным с середины 1990-х, когда коньки на гвоздь повесили Джейн Торвилл и Кристофер Дин. Они — живые легенды и символ танцев на льду, но помимо них в ближайшей истории успехов у Великобритании в этом виде спорта не было. Как и соответствующего внимания. Шеффилд — редкий город, где за фигурным катанием следят. Здесь базируется британская сборная, проходят национальные чемпионаты. Поэтому, если и выбирать Англию, то город очевиден. К тому же у местных есть опыт чемпионата Европы-2012, на котором побеждал еще Евгений Плющенко. И все же сразу выдать ISU все гарантии британцы не смогли, поэтому этап и висел в воздухе. В Шеффилде не уверены, а других вариантов нет... Спустя пару недель раздумий дали добро англичанам.

Нэтан Чен. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

В мужском катании уходят прежние лидеры

Пока не была ясна судьба последнего этапа серии, невозможно было и провести распределение фигуристов по этапам. Списки появились только накануне, до конца июля нас еще не вынуждали ждать. Из главных новостей: в числе участников нет Нэтана Чена. Нет и Юдзуру Ханю, но японец объявил о завершении карьеры. Чен же вроде бы был готов продолжать, но не поехал на постолимпийский ЧМ, пропускает он и начало сезона-2022/23. Тревожно! В его отсутствие тон задавать будет другая американская звезда — Илья Малинин, у которого русские и узбекистанские корни. Вундеркинд все лето радует нас успешными видео с четверным акселем, так что с нетерпением ждем попыток исполнить чудо-прыжок на официальном старте. Все внимание этапам в Норвуде (США) и Эспоо (Финляндия).

Помимо Малинина симпатии российских болельщиков наверняка вызовут ученик Этери Тутберидзе Морис Квителашвили, который выступает за Грузию. Морис заявлен на этапы в Великобритании и Финляндии, его соотечественник Ника Эгадзе, тоже из «Хрустального», — на этап в Японии. Владимир Литвинцев из Азербайджана, работающий с Сергеем Розановым, приедет в Шеффилд, ему выдали один этап. Из звезд прошлой эпохи все еще в деле Шома Уно. «Малышатину» ждут в канадской Миссиаге и дома в Саппоро. Не забываем и про тинейджера Юму Кагияму, взорвавшего прошлый сезон. Он едет во Францию (Анже) и США. Вообще у мужчин намечается доминирование японской школы, бороться с которой сможет разве что Малинин. Сборная США (временно?) потеряла не только Чена, но и Винсента Чжоу и Джейсона Брауна, обновившись резко и полностью.

Илья Малинин. Фото Global Look Press

Япония претендует на статус гегемона

Претензии на высшие награды у японцев и в женском одиночном. Отсутствие россиянок открывает для многих окно возможностей показать себя. Например, для Рики Кихиры, возвращающейся в игру спустя сезон. И все же главной звездой наверняка снова будет Каори Сакамото, ударно завершившая прошлый олимпийский год. Помимо Кихиры и Сакамото у японцев в деле и Маи Михара, и Вакаба Хигути, и Мана Кавабе... Остальной мир противопоставить японскому нашествию может разве что серебряного призера прошлого ЧМ-2022 Луну Хендрикс да вернувшуюся в строй Бреди Теннелл. Это редкая хорошая новость для США, потерявших Алису Лью и Мэрайю Белл. Последняя ничего о завершении карьеры не говорила, и ее включили в списки сборной. Однако на «Гран-при» она не участвует.

Наверняка наведут шороху и экс-россиянки. Екатерина Куракова, которая сейчас катается за Польшу, выступит на двух этапах — в США и Великобритании. Анастасия Губанова не так давно перешла в Грузию, она поедет в Шеффилд и финский Эспоо. Москвичка Екатерина Рябова (представляет Азербайджан) заявлена на «Гран-при» Канады и Японии. Еще больше наших в парах. Обратите внимание на пермяков Карину Сафину и Луку Берулава. Так как в конкурентах не будет ни россиян, ни сильных китайцев, молодые грузины могут занять вакантный трон. Удивить могут и Елизавета Жукова с Мартином Бидаром (Чехия), и даже Анастасия Голубева с Гектором Гиотоплусом Муром, выступающие за Австралию.

Каори Сакамото. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

В парном катании и танцах намечается кризис

В целом для парного катания исход России и Китая (оставившего только свою третью пару) критичен. Не будет никого из действующих призеров ОИ и ЧМ, много новичков и сомнительные перспективы. Тяжело себя чувствуют и танцы на льду, где также идет смена поколений. Из знакомых имен звезд недавнего прошлого остались только Пайпер Гиллес с Полом Пуарье (Канада) и американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс. И то скорее по той причине, что прошлый олимпийский цикл для них закончился неудачно. Те же французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон вряд ли найдут сейчас мотивацию снова выходить на лед. Разве что только в коммерческих шоу? Зато не теряет мотивации 36-летний Дайсуке Такахаси.

В 2010-м он взял бронзу в одиночном катании на Играх в Ванкувере и золото на ЧМ, но последние два сезона неожиданно для многих открывает для себя танцы на льду. Вместе с Каной Мурамото и под руководством Марины Зуевой он уже взял серебро чемпионата четырех континентов и дважды был вторым на чемпионатах Японии. В новом сезоне у дуэта два этапа «Гран-при» — в США и Японии. Цель для пары — как минимум попасть в финал серии — выглядит вполне осуществимой. Если все пройдет по плану, то лучшие из лучших встретятся друг с другом в декабре в Турине. Именно тут в 2019-м проходил последний финал «Гран-при». Сейчас он вспоминается как нечто из прошлой жизни. Без санкций, без пандемии, с Ханю и Ченом... Но время идет, и фигурное катание, так или иначе, будет жить. Вопрос только в качестве этой жизни.