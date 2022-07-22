Трусову «кинули» с мастер-классом в Стокгольме. Его отменили из-за политики

Шведов не остановило то, что организаторы успели продать 80 процентов билетов.

27-28 августа в столице Швеции должно было произойти по нынешним временам чудо — серебряная призерка Олимпиады Александра Трусова провела бы несколько мастер-классов для почтенной европейской публики. Организатором выступала компания — производитель спортивной одежды Loop Sport и один из старейших клубов Швеции «Юргорден».

Александра Трусова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Отмена по политическим мотивам

Но чудеса иногда не случаются. Сегодня компания выпустила письмо купившим билеты, в котором анонсировала отмену мастер-класса:

— С глубоким сожалением вынуждены отказаться от проведения TRU2.OVA в 2022 году. В Шведской федерации фигурного катания порекомендовали пока не проводить это мероприятие, по этой причине принимающий клуб отказался от проведения, несмотря на тот факт, что Александра прилетает в Швецию в статусе индивидуальной спортсменки, обладающей знаниями, которым многие стремятся научиться, — написали в Loop Sport. Отмечено, что на мероприятие было продано 80% билетов.

Полностью письмо выложено на форуме Golden Skate одной из участниц мероприятия.

Письмо об отмене выступления Трусовой.

А цены были приличные. Чтобы непосредственно поучаствовать в мастер-классе, надо было выложить 1895 крон — около 9 тысяч рублей. Но, как мы догадываемся, покупательная способность шведов в среднем выше, чем у нас, россиян.

Шведы росли благодаря русским фигуристам

Компания широко рекламировала событие в соцсетях, последние несколько постов в соцсетях посвящены именно Трусовой, но, очевидно, такое мероприятие совершенно не понравилось шведской федерации. Все мы понимаем, что отношения между нашими странами сейчас неидеальные. Но понять, как угрожала Александра Трусова шведскому государству и его федерации фигурного катания, возможным не представляется. Кажется, это даже признание — Трусова настолько «опасна», что, подобно Жанне д'Арк, могла поставить на уши целую страну, — и от греха подальше ее решили не приглашать. Собственно, и сами организаторы не скрывают, что подверглись политическому давлению.

Мастер-классы, обучающие семинары звезд — нормальная практика в любом виде спорта. Появление Трусовой, конечно, косвенно значит, что шведское фигурное катание слабее российского, но вряд ли кто-то в здравом уме это оспорит. Сейчас не времена Ульриха Сальхова и Йиллик Графстрема, в конце концов. И вместо того чтобы дать частной (!) компании возможность научить людей уму-разуму, шведская федерация очевидно подставляется.

Это тем более удивительно потому, что в мужском одиночном катании Швецию давно представляет русская семья Майоровых — сначала Александр, затем его младший брат Николай. Впрочем, если почитать это интервью их матери и тренера Ирины Майоровой, то удивительного становится меньше.

Симптоматично, что после того разговора публичных выступлений Ирины больше не было.

Александра Трусова. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Новая реальность

Инцидент с Трусовой дает аргумент сторонникам идеи об «отмене» русской культуры на Западе. В разговорах с живущими там русскими проскальзывает, что тема русофобии сильно преувеличена, но сейчас Швеция совершает ошибку, сама примешивая политику в спортивное мероприятие. Было бы интересно услышать мнение по данному делу нашей федерации. Трусова, кстати, в политических заявлениях на протяжении всей ее карьеры замечена не была. Или ей нужно было перед приездом осудить Петра I и его поведение под Полтавой?

После данного инцидента напрашивается еще один вывод: слухи о том, как нас ждут на международных соревнованиях, сильно преувеличены. Шведская федерация наверняка чувствует дуновения ветра после посещения конгресса ISU и вряд ли стала бы самоуправствовать, если бы в мире торжествовали идеи возвращения к нормальной жизни. Кажется, россиян не ждут ни на «Гран-при», ни даже на мастер-классах. И к этой реальности нам предстоит привыкать, не возмущаться, а развивать свои мастер-классы и искать другие рынки.