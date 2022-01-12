В Таллине у россиянок практически не будет соперников. Трусовой и Валиевой чемпионат Европы не нужен?

Последняя проверка нашей сборной перед Олимпийскими играми во многом носит формальный характер.

Иметь титул чемпиона Европы вполне себе престижно, но вот сам турнир, по сути, уже перестал быть чем-то сильно важным. В прошлый раз европейское первенство проводилось два года назад, и там российские фигуристы выиграли 10 медалей из 12 возможных. Сейчас результат будет примерно таким же, а может быть, даже и еще более хороший. Так что для отечественных спортсменов во многих случаях важнее будет не выиграть медали, а выдать безошибочные прокаты, чтобы подтвердить свое место в олимпийской сборной.

Борьба за место в олимпийской сборной

Первыми на лед выйдут одиночники, и для них чемпионат Европы явно станет отборочным на Олимпиаду. Лидер сборной России Михаил Коляда в последний момент решил пропустить соревнования из-за травмы ноги. Вряд ли он не поедет на Олимпиаду, только если с ним не приключилось чего-то экстрасерьезного. Марк Кондратюк потеснил трехкратного чемпиона страны на российском первенстве, так что, скорее всего, он тоже отобрался на Игры.

А вот третьим в Санкт-Петербурге стал Андрей Мозалев. Но в первоначальной заявке его не оказалось — на чемпионат Европы был заявлен Евгений Семененко. В качестве первого запасного Андрей теперь попал в состав сборной. И, судя по всему, теперь Мозалев и Семененко в очном споре решат, кто поедет в Пекин третьим номером.

Первую тренировку все провели не на максимуме — Женя сорвал четверные в прогоне короткой, Марк и Андрей не особо прыгали в программе, тренируя элементы по отдельности. Главные соперники — Морис Квителашвили из Грузии и Даниэль Грассль из Италии — постарались сильнее. Ученик Этери Тутберидзе сделал прогон произвольной с некоторыми ошибками, итальянский фигурист чисто откатал короткую. До Эстонии не доехал Маттео Риццо, у которого вновь обнаружилась проблема с коньками.

В парах явно россияне не отдадут никому мест на пьедестале, но у них это и не главная цель. Важнее откатать чисто и, что самое важное, лучше соперников. Ведь борьба идет уже не столько за олимпийскую сборную, сколько за место в командном турнире. На обеих Олимпиадах, где был и такой формат соревнований, российская команда делала замену в парах. Причина простая — парное катание считается самым сложным видом фигурного катания, а соревнования пар в индивидуальном первенстве стояли в программе первыми.

В идеальном раскладе в Пекине будут менять пары и одиночниц, а это значит, что один дуэтов точно не сможет принять участие в командных соревнованиях и лишится шанса на медаль. Если что-то пойдет не так в других видах, то теоретически пара и вовсе может быть одна. Поэтому важно показать стабильность, чтобы точно претендовать на командный турнир.

Пока что выглядит так, что чемпионы мира Анастасия Мишина/Александр Галлямов заслужили это право. Они выиграли оба этапа «Гран-при» и чемпионат России, при этом допускали меньшее количество ошибок, чем два других дуэта. Действующие чемпионы Европы Александра Бойкова/Дмитрий Козловский в Санкт-Петербурге впервые за большое количество стартов показали чистые и короткую, и произвольную программы. А вот Евгения Тарасова/Владимир Морозов на чемпионате страны не справились ни с одним прокатом. Так что, вероятно, борьба за второй номер в российской команде пойдет как раз между этими двумя дуэтами.

Возможные сюрпризы из-за тестирования на коронавирус

В танцах с турнира снялись четырехкратные чемпионы мира Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон. Французы просто решили не лететь из Канады, где они тренируются, в Европу, чтобы поберечься в пандемию коронавируса. В Таллине спортсменов будут тестировать каждый день, так что могут быть сюрпризы. В качестве примера можно посмотреть хотя бы на чемпионат США, где сразу несколько фигуристов, включая Алису Лью, снялись по ходу соревнований.

А вот Виктория Синицина/Никита Кацалапов решили лететь в Эстонию за вторым титулом. Для них стартовать как можно чаще хорошо — из-за травмы спины партнера пришлось пропустить часть первой половины сезона. Победа на чемпионате Европы при хороших прокатах может помочь набрать более высокие оценки на Олимпиаде.

Из основных соперников в Европе остались итальянцы Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри и испанцы Оливия Смарт/Адриан Диаз и Сара Уртадо/Кирилл Халявин. Но они скорее будут бороться за пьедестал с Александрой Степановой/Иваном Букиным. Обойти все перечисленные пары попробуют Диана Дэвис/Глеб Смолкин, которые получили отличные оценки на турнире в Польше и на чемпионате страны. Что им поставят на чемпионате Европы, пока загадка. В Таллин они приедут в качестве третьего номера сборной России и дебютантов крупных турниров.

У девушек на чемпионате России все ждали борьбы за третью путевку между Александрой Трусовой и Елизаветой Туктамышевой. Чемпионка мира, по-видимому, снова пропустит Олимпийские игры, а Трусова на них как раз отправится. Вот только третьим номером на чемпионат Европы едет Анна Щербакова — в этот раз ей не удалось мобилизоваться в Санкт-Петербурге и выиграть очередной титул. Она только третья с неудачным прокатом произвольной. Весь турнир на колене у Ани был тейп, а сама чемпионка мира не смогла приземлить четверной флип и справиться с каскадом лутц + риттбергер в произвольной. Многие посчитали, что с таким прокатом Щербакова должна была проиграть Туктамышевой и не попасть на пьедестал.

Пьедестал наверняка все равно будет российским — главная соперница из Бельгии Луна Хендрикс при чистых прокатах вряд ли будет в тройке. Тем более что ей вовремя не доставили багаж. Щербакова и Трусова попытаются побороться с Камилой Валиевой, но пока что в этом сезоне она ни разу не ставила под сомнение свое преимущество. Так что смотреть нужно будет не на медали фигуристов, а на их прокаты. В случае чего замену еще можно будет сделать.

Для российских спортсменов чемпионат Европы — последняя проверка перед Олимпийскими играми, а для федерации — возможность посмотреть в деле фигуристов и произвести изменения в составе.

Расписание чемпионата Европы

12 января, среда

12.50. Мужчины. Короткая программа

19.45. Пары. Короткая программа

13 января, четверг

12.15. Женщины. Короткая программа

20.00. Пары. Произвольная программа

14 января, пятница

13.00. Танцы на льду. Ритм-танец

19.00. Мужчины. Произвольная программа

15 января, суббота

14.35. Танцы на льду. Произвольный танец

19.30. Женщины. Произвольная программа

16 января, воскресенье

16.30. Показательные выступления

Заявка сборной России

Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова

Мужчины: Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Евгений Семененко

Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов

Танцы на льду: Александра Степанова/Иван Букин, Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов