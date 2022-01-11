Торвилл и Дин: почему они до сих пор круче всех в танцах на льду?

Даже трехкратные олимпийские чемпионы Тесса Вирту и Скотт Мойр не смогли затмить британский дуэт с его танцем под «Болеро».

В 1984 году выступление Джейн Торвилл и Кристофера Дина на Олимпиаде в Сараево приковало к экрану 24 миллиона британцев. Спустя два десятилетия эта трансляция — все еще одна из самых популярных в истории телевидения Соединенного Королевства. «Их «Болеро» победить было невозможно никому и никогда. Они безоговорочно были лучшими и первыми», — вспоминала Татьяна Тарасова об олимпийском танце английской пары.

В истории он остался как образец в своем виде. Но ценным оказался и для одиночки. После Торвилл и Дина музыку Равеля интерпретировали на льду многие титулованные фигуристы. Шестеро из них — россияне.

Фигурное катание по совместительству

В 1980-м Джейн и Кристофер бросили работу. Ноттингем лишился страховщицы и полицейского. Они выбрали спорт. Денег на счетах хватало на то, чтобы оплачивать занятия ближайшие полгода. У спортсменов не было финансирования, поэтому часть зарплаты приходилось отдавать тренеру. Работа в прямом смысле обеспечивала паре спортивное будущее. Уходя, Торвилл и Дин понимали, что ставка сделана. Но выбора не было. Многочасовые тренировки едва умещались в график полицейского. Пара тренировалась то поздней ночью, то ранним утром — в зависимости от того, в какую смену работал Кристофер.

Джейн Торвилл и Кристофер Дин. Фото Getty Images

«Расписание постоянно менялось, ведь работа полицейского не предполагает стандартного графика с 9 до 17 часов. Иногда выходить на дежурство надо было с 10 вечера до 6 утра. А после этого кататься... Конечно, объединять все это было очень непросто», — вспоминал Дин.

Все закончилось удачно. Фигуристам даже не пришлось разбивать копилку. Муниципалитет Ноттингема, родного города спортсменов, предложил им материальную поддержку. Вложение окупилось уже через год. Торвилл и Дин выиграли свой первый чемпионат мира.

Бессмертный танец

На олимпийский лед спортсмены выходили, будучи трехкратными чемпионами мира. Сверх всего к тому времени за ними уже закрепился статус революционеров в фигурном катании.

«Все новые фигуристы будут в какой-то степени похожи на Торвилл и Дина. Они удивительно креативны. Многое из того, что они делают, никто не сможет повторить», — скажет о паре двукратный олимпийский чемпион Дик Баттон спустя два года.

На Олимпиаде в Сараево дуэт получил за свое выступление двенадцать 6.0 и шесть 5.9. Высшую оценку от всех судей пара удостоилась за артистизм. Этот результат оставался рекордным до тех пор, пока в 2002 году Международный союз конькобежцев не перешел на другую систему оценивания.

Торвилл и Дин были оригинальны во всем. Их программы — это не набор элементов под музыку, а цельное произведение, части которого дополняют друг друга. Фигуристы изобретали элементы, связки, шаги, а затем «упаковывали» их в идеальное и синхронное скольжение. Музыка при этом была осью программы. Джейн и Кристофер буквально визуализировали ее на льду. Каждое их движение попадало в ритм композиции.

Оригинально пара подходила не только к интерпретации, но и к выбору сопровождения. «Мы с Джейн знали, что наш выбор «Болеро» Равеля будет воспринят как радикальный. Большинство музыкальных произведений в фигурном катании состоит из трех частей: быстрого начала, медленной середины и пика в конце. Композиция «Болеро» была другой», — вспоминал Кристофер Дин.

С выбором музыки Равеля связана история, которая как нельзя лучше характеризует пару. По олимпийским правилам, продолжительность танца не могла превышать 4 минут 10 секунд. Композиция, которую выбрал для своего выступления английский дуэт, длилась 18 минут. А сократить ее удалось только до 4,28. Отрезать от музыки еще один кусок означало разрушить целостность произведения, поэтому Джейн и Кристоферу снова пришлось проявить изобретательность. В начале олимпийского танца они сели на колени и не касались лезвием о лед несколько тактов. По правилам, которые действовали в 80-е, секундомер запускался с начала катания. Так что с помощью своей находки пара избежала снижения за нарушение предписанного времени исполнения.

Джейн Торвилл и Кристофер Дин. Фото Getty Images

Об этом качестве дуэта, о том, как ловко он балансировал на грани, писала Татьяна Тарасова:

«Под Джейн и Криса, правда, легко не подкопаешься, они придумали всякие хитрости. Например, они стояли, а танцевали руки, голова, не двигались только коньки на льду, шло время, звучала музыка, но скольжения нет. И это можно было рассматривать двояко — и как нарушение, и как выполнение правил», — вспоминала заслуженный тренер.

Еще одна удивительная вещь, которую Торвилл и Дин воплотили на льду, кроется в самом партнерстве фигуристов. В 70-е годы в фигурном катании лидировали советские пары, в которых ведущая роль отводилась девушке. С приходом Торвилл и Дина все поменялось. Они показали, что фигуристы в дуэте могут играть роли одного плана. Именно с них началась мода на истинное партнерство.

Победу на Олимпиаде 1984-го фигуристы отпраздновали в компании дочери королевы Елизаветы II. В разговоре с The Guardian Джейн Торвилл поделилась воспоминаниями об этом моменте: «Команда дожидалась нас в Олимпийской деревне с бутылкой шампанского, хотя алкоголь был запрещен. Вместе с ней была Анна. Принцесса присоединилась, чтобы поднять за нашу победу пластиковый стаканчик».

Только бронза

После Олимпиады Торвилл и Дин перешли в профессионалы. В этом статусе они три раза подряд выиграли чемпионат мира для профи. Параллельно пара гастролировала с ледовыми шоу. Так что со временем Джейн и Кристофер становились все известнее и богаче. Но стабильность их не устраивала. Когда в 1993 году ISU внес поправки в правила и разрешил профессиональным фигуристам возвращаться в любительский спорт, пара начала подготовку к Олимпийским играм в Лиллехаммере.

Триумфальное возвращение омрачили споры по поводу судейства. Все эти годы рефери закрывали глаза на уловки, которыми пользовались фигуристы. Но в этот раз обмануть систему у пары не получилось. Приняв в учет критику, судьи поставили Торвилл и Дина на третье место за поддержку выше плеч. Хотя сами британские фигуристы позднее писали, что в тот день они не нарушили правил.

Джейн Торвилл и Кристофер Дин в 2021 году. Фото Getty Images

По одной из версий, места на Олимпиаде в Лиллехамере в танцах были распределены еще до начала соревнований. Доказательств тому нет. И тем более это не подтверждается тем фактом, что Джейн и Кристофер взяли только лишь бронзу. На Олимпиаде-1994 пара была не на высоте. Спортсмены показали катание, основы которого разрушали на протяжении многих лет. На фоне их предыдущих выступлений, а особенно того, которое вошло в сотню самых популярных спортивных моментов Великобритании (8-е место по версии телеканала Cannel 4, 2002 г.), танец смотрелся блекло.

Спортивная пенсия

Прокат на Олимпиаде в Лиллехамере стал последним в спортивной карьере Джейн Торвилл и Кристофера Дина. Но фигуристы продолжили выступать. Через три недели после завершения Игр в Норвегии они представили свое ледовое шоу Face the music. Премьера состоялась в британском городе Шеффилд. За полтора года гастролей программу увидело более миллиона зрителей из Англии, Австралии и Северной Америки.

После тура жизнь фигуристов продолжала вертеться вокруг фигурного катания, и только в 1998 году пара официально вышла на пенсию. Но даже тогда они не прекратили ходить на каток. Уже в качестве тренеров и хореографов.

Джейн в этот период пережила трагическое событие. Она и ее супруг американский звукорежиссер Фил Кристенсен готовились к появлению ребенка. Но беременность оказалась внематочной. Торвилл пришлось оперировать. После потери ребенка последовало безуспешное ЭКО. Но через некоторое время Джейн и Фил все же стали родителями. Они взяли на попечение двух детей: Кирана и Джессику.

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В 2009 году Торвилл и Дин снова встали в пару. Уже пожилые спортсмены поехали в тур по Великобритании, который был приурочен к 25-летию их победы в Сараево. А через пять лет фигуристы вернулись на родину своего олимпийского золота, чтобы еще раз исполнить «Болеро» под бурные аплодисменты фанатов.

Карьера Торвилл и Дина показала, что в спорте упорство — это еще не все. После Джейн и Кристофера многие пары пытались поставить танец под музыку Равеля. Но все они либо копировали британцев, либо просто не соответствовали их уровню. А все потому, что в идеальном танце важна каждая деталь. От костюма до поддержек. И пока только у Джейн и Кристофера получилось собрать их все в единое целое — неповторимое выступление.

P. S. В тексте использованы отрывки из материалов The Guardian, BBC News, Hello!, «Спорт-Экспресс».