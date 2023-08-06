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Фигурное катание

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Усачева вернула тройные прыжки и готовилась к сезону, но неожиданно завершила карьеру. Что случилось с Дарьей?

Фигуристка Усачева завершит карьеру после ухода из группы Тутберидзе
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Дарья Усачева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Дарья Усачева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Этери Тутберидзе и Дарья Усачева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Финал истории талантливой фигуристки.

В последний раз мы видели Дарью Усачеву на соревнованиях в ноябре 2021-го — это была совсем другая жизнь. Тем не менее последние полгода девушка вновь стала завсегдатаем лент спортивных новостей. Причем самого разного толка — мало кто так насыщенно проводит межсезонье, как она. Сначала идут слухи о попытке перейти в танцы, потом возвращение в одиночное катание. Причем весьма успешное: девушке на тренировках даются каскады тройных, она готовит программы на следующий сезон. И затем новый поворот — разрыв с Этери Тутберидзе и завершение карьеры. Что вообще происходит с 17-летней спортсменкой?

Ушла из группы Тутберидзе и отказалась искать новую команду

Девушка, которая могла поехать на Олимпиаду, но не провела ни одного полноценного взрослого сезона. Эта формулировка, которую давно проговаривали эксперты касательно Дарьи Усачевой, постепенно оформляется в действительность. По правде говоря, надо отдать должное этой девушке. Она сделала едва ли не все, чтобы вернуться в спорт. Многие ее списали еще прошлой зимой, в то время как Усачева тренировала танцевальные элементы. Переход из одиночного катания в танцы в ее возрасте — это вызов, посильный далеко не многим, так что уважения заслуживает одна только попытка. Не сломал Дарью и отказ партнера — Дарио Чиризано разумно рассудил, что ему не хочется рисковать. И поехал искать опытную партнершу за рубежом. В то время как Усачева решилась во второй раз войти в ту же реку — группу одиночного катания Этери Тутберидзе.

Дарья Усачева. Усачева прыгает каскады из тройных. Неужели фигуристка вернется уже этой осенью?

Не сказать, что в «Хрустальном» ее ждали с распростертыми объятиями. У Этери Тутберидзе так не бывает, в ее команде на одного ушедшего — очередь из десяти новых талантов. Тем не менее Этери дала девушке шанс, и казалось, что она им даже воспользовалась. Не прошло и месяца после выхода на лед, как Дарья снова прыгала тройные прыжки. Еще месяц — и вот уже пошли первые каскады из тройных. Причем последний раз новости с тренировок Усачевой мы получали в начале июня. У нее было все лето, чтобы решить вопрос с техническим набором, подобрать подходящую музыку, выучить программы и подойти к началу нового сезона если не в полной боевой готовности, то как минимум в конкурентном виде. Но что-то пошло не так — по информации «Р-Спорта», фигуристка несколько дней назад покинула группу Тутберидзе.

Этери Тутберидзе и Дарья Усачева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Усачева пока что планирует работать тренером

Что конкретно случилось — неизвестно. Сама Усачева комментировать ситуацию отказалась. Известно только, что Усачева примет участие в сборах, проводимых ассоциацией фигуристов I.S.A, в качестве помощницы тренера. Сборы, где планируется участие в том числе и Станиславы Константиновой, Мориса Квителашвили, Дениса Ходыкина и Алексея Железнякова, пройдут с 14 по 24 августа в Москве. Само по себе желание поучаствовать в подобных занятиях в качестве тренера — это еще не аргумент в пользу окончательного завершения карьеры. В конце концов есть фигуристы, которые успевают и полноценно тренировать в свободное от собственных занятий время. А различного рода подкатки и вовсе важнейший источник заработка. Проблема в другом. По информации все того же «Р-Спорта», Дарья сама не хочет искать для себя нового тренера и ментально смирилась с тем, что ее путь в спорте как спортсменки завершен.

Дарья Усачева. Усачева уже тренируется и прыгает тройные. Сможет ли она вернуться в российский топ?

Опять же, официальных подтверждений на этот счет пока никаких нет. Даже коллеги используют аккуратную формулировку, что окончательное решение касательно завершения карьеры станет известно позднее. Впрочем, собеседники «СЭ» на анонимной основе также подтверждают намерение Усачевой повесить коньки на гвоздь. Получается, что в какой-то момент она все-таки сдалась и приняла решение искать для себя другой путь в жизни.

Был конфликт с Тутберидзе или нет, так ли это теперь важно? Обидно, что девушка, потенциал которой измерялся мировыми величинами, не раскрыла его и на десятую долю процента. Яркие два года в юниорах, затем резкий переход во взрослые, когда Дарья совершила невозможное — дошла до пика без четверных или тройного акселя. Но все изменила тяжелая травма. Поездка на этап «Гран-при» в Японию обернулась трагедией окончательно. И оправиться от этого несчастного случая Усачева так и не смогла.

Фигурное катание
Дарья Усачева
Морис Квителашвили
Станислава Константинова
Этери Тутберидзе
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