РИА Новости: Усачева ушла от Тутберидзе и может завершить карьеру

Российская фигуристка Дарья Усачева ушла из группы тренера Этери Тутберидзе и рассматривает вариант с завершением карьеры, сообщает РИА Новости.

По данным источника, спортсменка несколько дней назад попрощалась с тренером. Также сообщается, что фигуристка не ищет новую тренерскую команду и находится на пороге завершения карьеры, но окончательное решение пока не принято.

17-летняя Усачева — мастер спорта России, серебряный призер этапа «Гран-при» Skate America (2021), серебряный призер чемпионата мира среди юниоров (2020), бронзовый призер юниорского финала «Гран-при» (2019).

Осенью 2021 года она получила тяжелую травму бедра на этапе «Гран-при» в Японии, после этого фигуристка не участвовала в соревнованиях.