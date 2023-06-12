Усачева прыгает каскады из тройных. Неужели фигуристка вернется уже этой осенью?
Честно говоря, мало кто ждал снова увидеть фигуристку Дарью Усачеву на соревнованиях. Девушка стремительно вышла из юниоров во взрослые и была близка к попаданию на Олимпиаду в Пекин, несмотря на отсутствие прыжков ультра-си. Усачева упорно нарабатывала тройной аксель, причем критически важно Дарье было успеть до середины зимы-2021/22 — чтобы не упустить путевку в Пекин. Есть мнение, что именно гонка за трикселем и привела в итоге к тяжелой травме правой ноги, забравшей у Усачевой полтора сезона. Но, судя по соцсетям, сейчас с Усачевой все хорошо, и она уже прыгает каскады тройных. Неужели есть шанс на возвращение?
Почти вернула свой прыжковый набор
Усачевой совсем недавно исполнилось 17, но к своим годам ее карьера, да и жизнь в целом уже успела стать крайне насыщенной. Сначала были яркие два года в юниорах, затем резкий переход во взрослые, когда Дарья совершила невозможное — дошла до пика без четверных или тройного акселя. Но все изменила тяжелая травма. Поездка на этап Гран-при в Японию обернулась трагедией. Усачева почувствовала боль еще на раскатке и возвращалась в Москву на медицинском борте. Дальше операция, долгое восстановление... Об Олимпиаде не могло уже идти и речи. По идее никто не верил что она в принципе выйдет на лед, за исключением вариантов с ледовыми шоу. Спасительным кругом должны были стать танцы, но Дарья в них не прижилась.
Первые новости о том, что Усачева снова катается в «Хрустальном», появились еще в апреле. Тогда команда Этери Тутберидзе опубликовала видео, где Дарья тренирует тройные прыжки. И все же весенние публикации специалисты воспринимали с немалой долей скепсиса. Много кто пробовал вернуться после долгого пропуска, но получалось у единиц. Однако Дарья, похоже, демонстрирует характер и упорство. Судя по всему, за два месяца она вернула все базовые тройные, а недавно начала готовить каскады тройных. На последней публикации teamtutberidze девушка уверенно исполняет без внешней помощи сложнейшую комбинацию лутц+ойлер+сальхов. Пусть при внимательном просмотре и возникают вопросы к ребру на лутце и приземлении с сальхова, сам факт того, что за столь непродолжительное время полноценных тренировок Усачева достигла таких успехов, действительно впечатляет. Ведь еще в марте Дарья накатывала танцевальные па с Дарио Чиризано.
Продержаться до Милана-2026 и выучить ультра-си
Чиризано теперь пытается откупиться от ФФККР и планирует свое будущее в Чехии. А Усачева, несмотря на рекомендации Этери, все-таки вернулась в одиночное катание. Тутберидзе не слишком верила в реальность перспектив Усачевой в сверхконкурентной среде российского женского одиночного. Но Дарья убедила ее своей настойчивостью, а теперь оправдывает выданные авансы на практике. Конечно, до полноценных программ еще далеко — оценивать состояние спортсмена по отдельным элементам не совсем корректно.
Тем не менее темпы восстановления поражают, и за лето у Усачевой есть все шансы вернуться на свой прежний уровень. Ведь ее главные козыри — эстетика и артистизм — точно не могли исчезнуть в результате травмы. Другое дело, что даже у полностью здоровой и не выпадавшей за поля зрения Усачевой образца осени-2021 были свои объективные пределы. В своем лучшем состоянии Дарья может рассчитывать на диапазон оценок от 220 до 235 баллов по сумме двух программ. 240 — при идеальном прокате, помноженном на очарование судей Тутберидзе и «домашний» бонус. Однако конкуренция в России среди девушек меньше не стала. Пусть сошли с пути Анна Щербакова и Алена Косторная, в деле еще Камила Валиева. А из юниоров пришли Софья Акатьева, Аделия Петросян и Софья Муравьева. В следующем году ожидается дебют во взрослых и Вероники Жилиной, да и Александра Трусова, возможно, еще не сказала своего последнего слова. Не забудем, само собой, и о Елизавете Туктамышевой. Личных рекордов Усачевой хватит, только чтобы претендовать на пятое-шестое место в лучшем случае. И стоило ли это возвращения?
Понятно, что реалии немного изменились, и сейчас нет жесткой необходимости бороться за призовую тройку, чтобы ехать на международные старты. Но и оставаться в тени соперниц Дарья вряд ли планирует. Рано или поздно снова встанет вопрос о четверных или тройном акселе — без ультра-си в элитный клуб фейс-контроль не пустит. С другой стороны, с учетом международной изоляции Дарья может никуда сейчас не торопиться и постепенно набирать обороты. А спустя год или два выйти с вполне конкурентным набором как раз перед Олимпиадой в Милане. Еще месяц назад подобный сценарий следовало бы назвать фантастическим. Но сейчас хочется сказать, что нет ничего невозможного. Было бы желание.