Усачева прыгает каскады из тройных. Неужели фигуристка вернется уже этой осенью?

На соревнованиях мы не видели Дарью уже два года.

Честно говоря, мало кто ждал снова увидеть фигуристку Дарью Усачеву на соревнованиях. Девушка стремительно вышла из юниоров во взрослые и была близка к попаданию на Олимпиаду в Пекин, несмотря на отсутствие прыжков ультра-си. Усачева упорно нарабатывала тройной аксель, причем критически важно Дарье было успеть до середины зимы-2021/22 — чтобы не упустить путевку в Пекин. Есть мнение, что именно гонка за трикселем и привела в итоге к тяжелой травме правой ноги, забравшей у Усачевой полтора сезона. Но, судя по соцсетям, сейчас с Усачевой все хорошо, и она уже прыгает каскады тройных. Неужели есть шанс на возвращение?

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Почти вернула свой прыжковый набор

Усачевой совсем недавно исполнилось 17, но к своим годам ее карьера, да и жизнь в целом уже успела стать крайне насыщенной. Сначала были яркие два года в юниорах, затем резкий переход во взрослые, когда Дарья совершила невозможное — дошла до пика без четверных или тройного акселя. Но все изменила тяжелая травма. Поездка на этап Гран-при в Японию обернулась трагедией. Усачева почувствовала боль еще на раскатке и возвращалась в Москву на медицинском борте. Дальше операция, долгое восстановление... Об Олимпиаде не могло уже идти и речи. По идее никто не верил что она в принципе выйдет на лед, за исключением вариантов с ледовыми шоу. Спасительным кругом должны были стать танцы, но Дарья в них не прижилась.

Первые новости о том, что Усачева снова катается в «Хрустальном», появились еще в апреле. Тогда команда Этери Тутберидзе опубликовала видео, где Дарья тренирует тройные прыжки. И все же весенние публикации специалисты воспринимали с немалой долей скепсиса. Много кто пробовал вернуться после долгого пропуска, но получалось у единиц. Однако Дарья, похоже, демонстрирует характер и упорство. Судя по всему, за два месяца она вернула все базовые тройные, а недавно начала готовить каскады тройных. На последней публикации teamtutberidze девушка уверенно исполняет без внешней помощи сложнейшую комбинацию лутц+ойлер+сальхов. Пусть при внимательном просмотре и возникают вопросы к ребру на лутце и приземлении с сальхова, сам факт того, что за столь непродолжительное время полноценных тренировок Усачева достигла таких успехов, действительно впечатляет. Ведь еще в марте Дарья накатывала танцевальные па с Дарио Чиризано.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Продержаться до Милана-2026 и выучить ультра-си

Чиризано теперь пытается откупиться от ФФККР и планирует свое будущее в Чехии. А Усачева, несмотря на рекомендации Этери, все-таки вернулась в одиночное катание. Тутберидзе не слишком верила в реальность перспектив Усачевой в сверхконкурентной среде российского женского одиночного. Но Дарья убедила ее своей настойчивостью, а теперь оправдывает выданные авансы на практике. Конечно, до полноценных программ еще далеко — оценивать состояние спортсмена по отдельным элементам не совсем корректно.

Тем не менее темпы восстановления поражают, и за лето у Усачевой есть все шансы вернуться на свой прежний уровень. Ведь ее главные козыри — эстетика и артистизм — точно не могли исчезнуть в результате травмы. Другое дело, что даже у полностью здоровой и не выпадавшей за поля зрения Усачевой образца осени-2021 были свои объективные пределы. В своем лучшем состоянии Дарья может рассчитывать на диапазон оценок от 220 до 235 баллов по сумме двух программ. 240 — при идеальном прокате, помноженном на очарование судей Тутберидзе и «домашний» бонус. Однако конкуренция в России среди девушек меньше не стала. Пусть сошли с пути Анна Щербакова и Алена Косторная, в деле еще Камила Валиева. А из юниоров пришли Софья Акатьева, Аделия Петросян и Софья Муравьева. В следующем году ожидается дебют во взрослых и Вероники Жилиной, да и Александра Трусова, возможно, еще не сказала своего последнего слова. Не забудем, само собой, и о Елизавете Туктамышевой. Личных рекордов Усачевой хватит, только чтобы претендовать на пятое-шестое место в лучшем случае. И стоило ли это возвращения?

Понятно, что реалии немного изменились, и сейчас нет жесткой необходимости бороться за призовую тройку, чтобы ехать на международные старты. Но и оставаться в тени соперниц Дарья вряд ли планирует. Рано или поздно снова встанет вопрос о четверных или тройном акселе — без ультра-си в элитный клуб фейс-контроль не пустит. С другой стороны, с учетом международной изоляции Дарья может никуда сейчас не торопиться и постепенно набирать обороты. А спустя год или два выйти с вполне конкурентным набором как раз перед Олимпиадой в Милане. Еще месяц назад подобный сценарий следовало бы назвать фантастическим. Но сейчас хочется сказать, что нет ничего невозможного. Было бы желание.