Усачева вернулась к тренировкам и уже прыгает тройные. Сможет ли она вернуться в российский топ?

Дарья была одной ногой на Олимпиаде, но ее подвели травмы.

Усачевой только 16, но ее карьеру стоить признать очень насыщенной. Дарья провела отличный юниорский отрезок, бодро дебютировала во взрослых и реально претендовала на Олимпиаду в Пекине. Планам помешала обидная травма. Поездка на этап «Гран-при» в Японию обернулась трагедией. Усачева почувствовала боль еще на раскатке и возвращалась в Москву на медицинском борте. Дальше операция, долгое восстановление... Об Олимпиаде не могло уже идти и речи. Удивительно другое, следом за одним сезоном Дарья полностью пропустила и другой. И теперь вопрос, выйдет ли в следующем? Вариант с танцами, похоже, остался в прошлом, тем не менее сдаваться Усачева не планирует и уже тренирует тройные прыжки.

Попытка встать в пару с Чиризано закончилась неудачно

Вы могли уже и забыть про Дарью Усачеву, но она не завершила карьеру. Спустя год после тяжелой травмы она решила попробовать себя в танцах. Слухи, которые буквально кричали об этом, неожиданно подтвердила сама Этери Тутберидзе. Впрочем, она же и рассказала про неудачный исход первой попытки найти себе партнера в танцах на льду. «Даша пробовала встать в пару с танцором Дарио Чиризано, но ей нужно искать такого, с кем она спокойно будет учиться, — говорила Тутберидзе в интервью ТАСС. — Дарио нужна готовая партнерша, с которой уже можно выходить и соревноваться. Даша верит, что у нее в танцах получится. Надо пробовать двигаться дальше». Сама по себе идея Усачевой перейти в танцы разумна, ведь Усачева всегда брала свое эстетикой и презентацией. Уже в 13 она показывала на льду сложные образы, поэтому оценка за компоненты неизменно росла.

В отличие от технической базы. Для настоящего прорыва Дарье не хватало только прыжка ультра-си. Например, тройного акселя. Дарья упорно добивала его на тренировках, говорила о прогрессе, но отчасти как раз работа над этим элементом девушку и сломала. После серебра на Skate America Усачева полетела в Японию. С этапа вынужденно снялась Трусова. Нет конкурентов — можно спокойно побеждать и с хорошим настроением готовиться к финалу серии. Шансы на поездку в Пекин тогда были вовсе не призрачными. Все разрушилось на разминке перед короткой программой. Инсайдеры еще до начала старта говорили о возможных проблемах девушки в районе колена. Тяжелый перелом выбил Дарью из гонки за Олимпиаду, но самое удивительное, что на лед в официальных стартах она так и не вернулась. Хотя с момента травмы прошло уже больше года, Усачевой как фигуристки сейчас скорее нет.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Тутберидзе якобы была против поездки Усачевой на «Гран-при» в Японию

По традиции новостями делились постепенно. Сначала стало известно, что она пропустит ЧР, потом финал Кубка, Кубок Первого канала и так далее... К тренировкам изначально Усачева вернулась в феврале прошлого года, а в марте появилась на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Она неизменно повторяла, что хочет бороться за свою карьеру. Желание поддержала и ФФКР, иначе как объяснить тот факт, что девушку включили в резерв сборной страны и выдали два этапа российской серии «Гран-при»: в Казани и в Перми. Но в итоге Усачеву за весь этот сезон мы так и не увидели ни на одном старте, разве что в очередных ледовых шоу. Инсайдеры говорили о рецидиве старой травмы, что мешало Дарье работать на пределе своих возможностей. А иначе в группе Этери Тутберидзе нельзя.

Недавно Этери Георгиевна решила поделиться своей версией событий ноября 2021 года. «Это был олимпийский сезон, и Даша очень хотела использовать свой шанс. За два дня до отъезда у нас состоялся разговор, при котором присутствовали мама Дарьи, спортсменка и врачи. Я была категорически против поездки на этот старт, поскольку мне визуально через ее движения показалось, что боли усилились. Но мама Даши настаивала на ее участии, а сама Дарья плакала и просила оставить ей шанс и не снимать со старта», — рассказывала Тутберидзе. В качестве аргумента в пользу участия на турнире Усачева использовала постоянное присутствие врачей, а также аккуратный подход к занятиям. Этери всего лишь не хотела лишать юную спортсменку мечты, но в итоге она жалеет о том, что не настояла на снятии с соревнований.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Усачева хочет еще раз попробовать себя в одиночном и снова тренируется

Как оказалось, старшая сестра Усачевой также занималась фигурным катанием и завершила карьеру после похожей травмы. Для Дарьи еще ничего не потеряно, но вместе с Олимпиадой она может лишиться и всей дальнейшей карьеры, так что решение полететь в Японию на «Гран-при» было и правда рискованным. И неясно, как после такой травмы возвращаться в спорт. Усачева и ранее страдала из-за нехватки технических элементов. Теперь же ей за удачу будет вернуть хотя бы прошлый контент. Именно так считает, например, Александр Жулин. «Видимо, травма была слишком серьезной, и она понимает, что к четверным уже не вернется. А без этого соревноваться на том уровне Усачева не сможет. Поэтому, думаю, не спортивные пары, а именно танцы на льду», — объясняет опытный тренер эксперимент Дарьи. Правда, после неудачи с Чиризано у Усачевой появились сомнения насчет своих перспектив в танцах.

Дарья окончательно так и не решила, хочет она уходить из одиночного или нет. И теперь думает над тем, чтобы хотя бы попробовать в последний раз. Хотя бы на тренировках. Иначе трудно объяснить последнюю медийную активность девушки. На днях она выложила в соцсеть видео исполнения тройного флипа. Это сложный зубцовый прыжок, но Усачева визуально исполняет его легко и даже с небольшим запасом по высоте. Конечно, в эпоху четверных от девятилетних детей мало кого удивишь тройным, и все же после травмы Дарьи даже тройной флип нечто на грани чуда. До первых стартов следующего сезона еще несколько месяцев и за весну-лето у Усачевой есть все шансы вернуться на свой прежний высокий уровень. А там кто знает, чем все закончится, к тому же новые правила возрастного ценза наверняка изменят правила игры в женском одиночном катании.