Усачева вернулась к тренировкам и уже прыгает тройные. Сможет ли она вернуться в российский топ?
Усачевой только 16, но ее карьеру стоить признать очень насыщенной. Дарья провела отличный юниорский отрезок, бодро дебютировала во взрослых и реально претендовала на Олимпиаду в Пекине. Планам помешала обидная травма. Поездка на этап «Гран-при» в Японию обернулась трагедией. Усачева почувствовала боль еще на раскатке и возвращалась в Москву на медицинском борте. Дальше операция, долгое восстановление... Об Олимпиаде не могло уже идти и речи. Удивительно другое, следом за одним сезоном Дарья полностью пропустила и другой. И теперь вопрос, выйдет ли в следующем? Вариант с танцами, похоже, остался в прошлом, тем не менее сдаваться Усачева не планирует и уже тренирует тройные прыжки.
Попытка встать в пару с Чиризано закончилась неудачно
Вы могли уже и забыть про Дарью Усачеву, но она не завершила карьеру. Спустя год после тяжелой травмы она решила попробовать себя в танцах. Слухи, которые буквально кричали об этом, неожиданно подтвердила сама Этери Тутберидзе. Впрочем, она же и рассказала про неудачный исход первой попытки найти себе партнера в танцах на льду. «Даша пробовала встать в пару с танцором Дарио Чиризано, но ей нужно искать такого, с кем она спокойно будет учиться, — говорила Тутберидзе в интервью ТАСС. — Дарио нужна готовая партнерша, с которой уже можно выходить и соревноваться. Даша верит, что у нее в танцах получится. Надо пробовать двигаться дальше». Сама по себе идея Усачевой перейти в танцы разумна, ведь Усачева всегда брала свое эстетикой и презентацией. Уже в 13 она показывала на льду сложные образы, поэтому оценка за компоненты неизменно росла.
В отличие от технической базы. Для настоящего прорыва Дарье не хватало только прыжка ультра-си. Например, тройного акселя. Дарья упорно добивала его на тренировках, говорила о прогрессе, но отчасти как раз работа над этим элементом девушку и сломала. После серебра на Skate America Усачева полетела в Японию. С этапа вынужденно снялась Трусова. Нет конкурентов — можно спокойно побеждать и с хорошим настроением готовиться к финалу серии. Шансы на поездку в Пекин тогда были вовсе не призрачными. Все разрушилось на разминке перед короткой программой. Инсайдеры еще до начала старта говорили о возможных проблемах девушки в районе колена. Тяжелый перелом выбил Дарью из гонки за Олимпиаду, но самое удивительное, что на лед в официальных стартах она так и не вернулась. Хотя с момента травмы прошло уже больше года, Усачевой как фигуристки сейчас скорее нет.
Тутберидзе якобы была против поездки Усачевой на «Гран-при» в Японию
По традиции новостями делились постепенно. Сначала стало известно, что она пропустит ЧР, потом финал Кубка, Кубок Первого канала и так далее... К тренировкам изначально Усачева вернулась в феврале прошлого года, а в марте появилась на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Она неизменно повторяла, что хочет бороться за свою карьеру. Желание поддержала и ФФКР, иначе как объяснить тот факт, что девушку включили в резерв сборной страны и выдали два этапа российской серии «Гран-при»: в Казани и в Перми. Но в итоге Усачеву за весь этот сезон мы так и не увидели ни на одном старте, разве что в очередных ледовых шоу. Инсайдеры говорили о рецидиве старой травмы, что мешало Дарье работать на пределе своих возможностей. А иначе в группе Этери Тутберидзе нельзя.
Недавно Этери Георгиевна решила поделиться своей версией событий ноября 2021 года. «Это был олимпийский сезон, и Даша очень хотела использовать свой шанс. За два дня до отъезда у нас состоялся разговор, при котором присутствовали мама Дарьи, спортсменка и врачи. Я была категорически против поездки на этот старт, поскольку мне визуально через ее движения показалось, что боли усилились. Но мама Даши настаивала на ее участии, а сама Дарья плакала и просила оставить ей шанс и не снимать со старта», — рассказывала Тутберидзе. В качестве аргумента в пользу участия на турнире Усачева использовала постоянное присутствие врачей, а также аккуратный подход к занятиям. Этери всего лишь не хотела лишать юную спортсменку мечты, но в итоге она жалеет о том, что не настояла на снятии с соревнований.
Усачева хочет еще раз попробовать себя в одиночном и снова тренируется
Как оказалось, старшая сестра Усачевой также занималась фигурным катанием и завершила карьеру после похожей травмы. Для Дарьи еще ничего не потеряно, но вместе с Олимпиадой она может лишиться и всей дальнейшей карьеры, так что решение полететь в Японию на «Гран-при» было и правда рискованным. И неясно, как после такой травмы возвращаться в спорт. Усачева и ранее страдала из-за нехватки технических элементов. Теперь же ей за удачу будет вернуть хотя бы прошлый контент. Именно так считает, например, Александр Жулин. «Видимо, травма была слишком серьезной, и она понимает, что к четверным уже не вернется. А без этого соревноваться на том уровне Усачева не сможет. Поэтому, думаю, не спортивные пары, а именно танцы на льду», — объясняет опытный тренер эксперимент Дарьи. Правда, после неудачи с Чиризано у Усачевой появились сомнения насчет своих перспектив в танцах.
Дарья окончательно так и не решила, хочет она уходить из одиночного или нет. И теперь думает над тем, чтобы хотя бы попробовать в последний раз. Хотя бы на тренировках. Иначе трудно объяснить последнюю медийную активность девушки. На днях она выложила в соцсеть видео исполнения тройного флипа. Это сложный зубцовый прыжок, но Усачева визуально исполняет его легко и даже с небольшим запасом по высоте. Конечно, в эпоху четверных от девятилетних детей мало кого удивишь тройным, и все же после травмы Дарьи даже тройной флип нечто на грани чуда. До первых стартов следующего сезона еще несколько месяцев и за весну-лето у Усачевой есть все шансы вернуться на свой прежний высокий уровень. А там кто знает, чем все закончится, к тому же новые правила возрастного ценза наверняка изменят правила игры в женском одиночном катании.