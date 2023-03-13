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Сегодня, 17:40

Костомарову грозит новая ампутация? Последние новости о состоянии фигуриста

Отдел спорта «СЭ»
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Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Что с состоянием здоровья олимпийского чемпиона.

О здоровье Романа Костомарова по-прежнему много неоднозначной и неофициальной информации. По некоторым данным, его состояние улучшается по всем показателям. Другие источники утверждают, что организм фигуриста сильно ослаблен и что ему в ближайшее время потребуется новая ампутация. Достоверных новостей из официальных источников по-прежнему нет. Семья спортсмена считает, что только сам Роман должен принимать решение об обнародовании фактов о своем здоровье.

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Улучшения?

Как сообщает Sport24, в состоянии Костомарова есть положительная динамика. Эту же информацию подтверждают источники matchtv.ru. Врачи даже могут рассмотреть снятие Романа с аппарата ИВЛ.

«В состоянии Костомарова есть некоторые улучшения. Если такая динамика сохранится, то врачи могут начать обсуждение по поводу постепенного снятия с ИВЛ», — сообщил matchtv источник, знакомый с ситуацией.

Ранее «СЭ» сообщал, что с аппарата стимуляции легких фигуриста не снимают, так как без искусственной помощи процессы в организме на данный момент не наладились и без аппаратов фигурист не может.

Роман Костомаров.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Ампутация

Другие источники утверждают, что о снятии фигуриста с аппарата ИВЛ говорить рано. Хоть в его состоянии действительно наблюдается положительная динамика. Telegram-канал Mash пишет, что Костомаров все еще дышит с помощью трубки в горле.

Ему сняли препараты, которые погружали его в медикаментозный сон, для того, чтобы он пришел в сознание. Но полноценно фигурист в него так и не вернулся. При этом фигуристу потребуется новая ампутация. Однако в настоящее время его ослабший организм еще не готов к этому.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, существует риск остановки сердца у Романа из-за нового хирургического вмешательства. Организм сам борется с сепсисом, но он слишком слаб для этого.

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Худоба

На этом трудности с состоянием Костомарова, к сожалению, не заканчиваются. После столь тяжелой пневмонии фигурист перенес большое количество осложнений. В частности, прогрессирующий сепсис, проблемы с печенью из-за большого количества лекарств и многие другие.

Врачи также отмечают сильную худобу Романа. Как стали известно «СЭ», фигурист не может самостоятельно шевелиться и поднимать руки. Санитарам приходится каждые два часа менять ему положение, а на его кровати установлен противопролежневый матрас.

Таким образом, фигурист по-прежнему находится под пристальным вниманием медиков. И хоть в его состоянии не наблюдается ухудшений, медики опасаются новых последствий, но делают все возможное. Никаких прогнозов на данный момент со стороны персонала клиники нет.

Фигурное катание
Роман Костомаров
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