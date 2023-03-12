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Сегодня, 20:25

Источник: состояние здоровья фигуриста Костомарова улучшается по всем показателям

Виталий Косик
Корреспондент
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Роман Костомаров.
Фото Global Look Press

В состоянии госпитализированного фигуриста Романа Костомарова наблюдается положительная динамика.

«У Романа Костомарова наблюдается динамика на улучшение всех показателей», — приводит слова источника Sport24.

Роман Костомаров находится в больнице с 10 января. Он был госпитализирован с диагнозом «пневмония», однако осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.

7 февраля сообщалось, что 46-летнему Костомарову ампутировали обе стопы.

20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2023-03-12-istochnik-sostoyaniye-zdorovya-olimpiyskogo-chempiona-kostomarova-uluchshayetsya-po-vsem-pokazatelyam
Фигурное катание
Роман Костомаров
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