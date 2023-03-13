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Сегодня, 13:43

Источник сообщает, что Костомарова готовят к очередной операции по ампутации конечностей

Виктория Кравченко
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Роман Костомаров.
Фото Global Look Press

Российского фигуриста Романа Костомарова готовят к очередной операции по ампутации конечностей, сообщает Mash.

По данным источника, спортсмен находится без сознания. Отмечается, что все сообщения в СМИ о том, что он пришел в себя, являются неправдивыми.

Костомаров все еще дышит с помощью трубки в горле. Ему сняли препараты, которые погружали его в медикаментозный сон для того, чтобы он пришел в сознание. Но полноценно фигурист в него так и не вернулся.

46-летний Костомаров находится в больнице с 10 января. Он был госпитализирован с диагнозом «пневмония», однако осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.

Источник: https://t.me/breakingmash
Роман Костомаров
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