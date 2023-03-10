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Сегодня, 12:45

Рука Костомарова беспокоит врачей. Стали известны последние подробности состояния фигуриста

Врачей Костомарова беспокоит рука фигуриста
Отдел спорта «СЭ»
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Роман Костомаров.
Фото Global Look Press

Как стало известно «СЭ», состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова стабилизировалось, он приходит в себя, но остаются проблемы, которые врачам еще предстоит решить.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал «СЭ», что с аппарата стимуляции легких Костомарова не снимают, без искусственной помощи пока процессы в организме не наладились, и без аппаратов фигурист не может.

Но большую озабоченность врачей вызывает рука Костомарова, на которой снова заметны следы развития сепсиса. Пока никакого хирургического вмешательства врачи не предпринимают и руку не трогают, но, как прогнозирует источник, это с высокой вероятностью предстоит, так как ситуация с сепсисом не улучшилась. Заметных ухудшений врачи также не фиксируют. «Сепсис не ярко выражен, но убирать его придется, непонятно, насколько», как выразился источник. Есть вероятность, что придется ампутировать еще одну часть руки. При этом сепсис может развиться резко, поэтому врачи пристально следят за ситуацией.

Роман Костомаров находится в больнице с 10 января. Он был госпитализирован с диагнозом «пневмония», однако осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.

Ранее сообщалось, как жена фигуриста Оксана Домнина реагирует на происходящее в больнице.

Роман Костомаров
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