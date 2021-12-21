В СССР отправляли фигуристов на чемпионат страны даже в Ташкент. Это никого не смущало

История необычного с точки зрения локации первенства страны, которое в 1983 году приняла столица солнечного Узбекистана.

Казалось бы, как связаны российское фигурное катание и Ташкент, столица Узбекистана? На ум придет разве что шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло в этом городе в апреле. Ну или то, что российские фигуристы Дарья Усачева, Артур Даниелян, Даниил Самсонов, спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, танцоры Андрей Багин и Аннабель Морозов, а также ряд тренеров получали американские визы в начале октября для участия в «Гран-при США» именно в Ташкенте.

Также в этом городе мог пройти чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров в 2022 году. Об этом сообщал узбекский фигурист Миша Ге. Для развития зимних видов спорта в Узбекистане даже построили ледовую арену «Хумо». Торжественное открытие объекта прошло в середине марта 2019 года. Однако в конечном итоге местом проведения турнира была выбрана Болгария.

Пожалуй, все. Но связь российского фигурного катания и вроде бы южного и жаркого Ташкента еще теснее. Именно в этом городе проходил один из чемпионатов страны — в 1983 году. Как так получилось?

Фигурное катание в Узбекистане

История этого вида спорта в Узбекистане началась с открытия в 1970 году в Ташкенте Ледового дворца спорта. Зимний вид спорта плохо вязался с имиджем знойной Средней Азии. Однако в советские времена это никого не смущало. По рассказам современников, спустя год на арене выступали с показательными выступлениями российские звезды, такие как Александр Горшков и Людмила Пахомова. В спортивном зале дворца проводились соревнования по хоккею, фигурному катанию, волейболу и другим видам спорта. Искусственный лед в «Юбилейном» не растапливали круглый год.

Однако дворец спорта в 90-х годах прошлого века остался без присмотра и был вынужден прекратить свою деятельность. Объект был превращен в торговый центр. В 2000-х комплекс был реконструирован в павильон «Узкургазмасавдо».

Ташкент и чемпионат России

Через десять лет после открытия дворца воспитанники Республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по фигурному катанию Марина Никитюк и Рашид Кадыркаев стали серебряными призерами чемпионата мира среди юниоров в парном катании и регулярно входили в состав сборной СССР по фигурному катанию. Тренером пары был российский специалист Валерий Тюков. В Ташкент приезжали многие советские специалисты, по словам бывшей фигуристки, ныне — судьи ISU Саодат Нумановой.

«Фигурное катание в Узбекистане существует около 50 лет — еще с советских времен, — рассказывала Саодат. — В 1970 году в Ташкенте был построен Дворец спорта и даже дважды проводились крупнейшие соревнования — это были Кубок СССР и чемпионат СССР. Когда мне исполнилось 5 лет — в 1973 году, — мама привела меня на каток, так как он был расположен недалеко от нашего дома. Моим первым тренером был Алексей Николаевич Трушков — он приезжал работать сюда из Омска, позже — Валерий Викторович Рябцев и Владимир Ильич Цай.

Возвращаясь к истории фигурного катания в Узбекистане, скажу, что первыми тренерами во Дворце спорта были профессионалы из разных городов бывшего Советского Союза — это Игорь Анатольевич Хван, Владимир Ильич Цай, Ольга Ильинична Шин, Евгений Аркадьевич Рохин, Раиса Александровна Гагарина, Тюковы Валерий Анатольевич и Валентина Федоровна — позже они переехали в Россию и успешно тренируют спортивные пары. Кстати, они являются первыми тренерами олимпийского чемпиона Сочи-2014 в парном катании Максима Транькова".

Неудивительно, что после такого активного участия советских специалистов в развитии фигурного катания в Узбекистане Ташкент стал местом проведения чемпионата страны. Первенство СССР состоялось здесь в 1984 году. И это было яркое событие, собравшее выдающихся спортсменов.

«В советское время, когда в Ташкенте был ледовый каток и был чемпионат СССР, все звезды фигурного катания того времени приезжали в Ташкент. Многие выдающиеся фигуристы были у нас раньше», — отмечала Нуманова.

Кто выступал и побеждал в Ташкенте

Призеры в мужском одиночном:

1. Виталий Егоров — «Авангард» Харьков

2. Леонид Казнаков — «Труд» Ленинград

3. Виктор Петренко — «Спартак» Одесса

Егоров, завоевавший чемпионский титул в столице Узбекистана, тренировался у самого Алексея Мишина. Это была первая и единственная победа фигуриста на чемпионате страны в его карьере. Егорову одному из первых в мире покорился аксель в 3,5 оборота, например на Кубке СССР в Свердловске в начале апреля 1981, где он завоевал бронзовую медаль.

Также Виталий — первый фигурист-одиночник в СССР, которому удалось выиграть чемпионат мира среди юниоров. В настоящее время работает тренером в Харьковской специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва.

Бобби Бошамп, Виталий Егоров и Александр Фадеев на подиуме юниорского чемпионата мира. Фото skateguard1.blogspot.com/2020/05/

Призеры в женском одиночном:

1. Наталья Лебедева — «Буревестник» Свердловск

2. Марина Серова — «Спартак» Ленинград

3. Анна Антонова — Вооруженные Силы Ленинград

Наталья Лебедева в Ташкенте впервые в карьере стала чемпионкой страны. Впоследствии она завоевала этот титул еще один раз. Ее программы чаще всего были поставлены на классическую музыку и отличались строгим сдержанным стилем. Фигуристка владела лишь двумя тройными прыжками — тулупом и сальховом. Она тренировалась у Игоря Ксенофонтова, но на международных соревнованиях ее сопровождали В. Ковалев, Э. Плинер, Б. Рогацкин и другие.

В настоящее время Лебедева является судьей международной категории, судит любительские соревнования и соревнования российского уровня. В частности, являлась техническим специалистом в женском одиночном катании на этапе «Гран—при» в России в 2020 году.

Призеры в парном катании:

1. Лариса Селезнева/Олег Макаров — «Зенит» Ленинград

2. Марина Австрийская/Юрий Квашнин — Вооруженные Силы Москва

3. Елена Бечке/Валерий Корниенко — «Спартак» Ленинград

Пара Селезнева и Макаров изначально тренировалась у Андрея Сурайкина, но затем начала работать с Игорем Москвиным. Под руководством этого специалиста они выучили сложнейший по тем временам контент: тройной тулуп, двойной аксель, каскад двойной аксель + двойной тулуп в одной программе, а также комбинацию выброс двойной аксель + тройка + прыжок двойной аксель.

Также эта пара первой в мире продемонстрировала в разных программах четыре сложнейших выброса — тройные риттбергер, сальхов, тулуп, а также аксель в два с половиной оборота. Этот контент является сложнейшим и в наши дни. Победа в Ташкенте позволила им, оказавшись в сборной СССР, сразу выиграть бронзу на Олимпийских играх в 1984 году.

В настоящее время Лариса и Олег женаты. У пары есть дочь — Ксения Макарова, которая становилась чемпионкой России 2010 года в женском одиночном катании. Селезнева принимала активное участие в карьере дочери и занималась хореографической подготовкой Ксении.

Призеры в танцах на льду:

1. Елена Батанова/Алексей Соловьев — Вооруженные Силы Москва

2. Майя Усова/Александр Жулин — «Спартак» Москва

3. Наталья Анненко/Генрих Сретинский — «Труд» Московская область

Двукратные чемпионы мира среди юниоров 1980 и 1981 годов — Батанова и Соловьев — в Ташкенте одержали первую и единственную в карьере победу на чемпионате страны. А сразу за ними серебряными призерами стали Майя Усова и Александр Жулин. С момента формирования их пары прошло всего три года. Тренировала дуэт Наталья Дубова.

До победы на чемпионате СССР в сезоне-1990/91 пара еще 5 раз завоевывала бронзовые медали. Пик карьеры пары пришелся на 90-е: они стали чемпионами мира и Европы 1993 года, а также серебряными медалистами Олимпийских игр 1994 года и бронзовыми — Олимпийских игр-1992.

В настоящее время Усова работает тренером на катке в Одинцове, занимается с молодыми танцевальными дуэтами, является техническим специалистом ИСУ. Жулин — тренер сильнейшей на данный момент танцевальной пары России Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Он также работал с Фумиэ Сугури, Анастасией Гребенкиной и Вазгеном Азрояном, Натальей Михайловой и Аркадием Сергеевым, Еленой Ильиных, Екатериной Бобровой и Дмитрием Соловьевым.

Материал подготовлен по данным sport.ziyonet.uz, skateguard1.blogspot.com/2020/05/, uz.sputniknews.ru/, daryo.uz, nuz.uz