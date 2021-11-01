Шансов поехать в Пекин больше даже у Дарьи Усачевой.

На этапе «Гран-при» в Канаде россиянка Алена Косторная заняла третье место. Неплохой результат с учетом уровня соперников и конкуренции, но явно не тот, на который могла бы рассчитывать Косторная полтора года назад. В январе 2020-го она выиграла чемпионат Европы и готовилась к чемпионату мира в статусе сильнейшей фигуристки мира. Два мировых рекорда, один из которых до сих пор принадлежит Алене, и серия без поражений на международном уровне в несколько лет — именно в Косторной видели вероятную победительницу Олимпиады-2022. Только после первых стартов сезона слабо верится в сценарий, где она в принципе едет на эти Игры. Фигуристку явно разлюбили судьи, а без лояльности судейской панели ей не раскрыть свои главные козыри.

Два года назад Алену называли мессией фигурного катания

Помните, во франшизе «Звездных войн» одной из заглавных тем был поиск «баланса силы» и того самого избранного, кто смог бы найти паритет между темной и светлой стороной? В фигурном катании история схожая. Постоянные споры о том, что важнее — техника или артистизм, — едва ли когда-нибудь утихнут, поэтому спортсмен, который одинаково хорош как в первом качестве, так и во втором, всегда будет популярен и успешен. Сейчас «избранной» считается Камила Валиева. Чемпионка мира среди юниоров прыгает в одной произвольной три четверных прыжка и тройной аксель, при этом поражает всех выдающейся хореографией и балетной растяжкой. У нее лучшие баллы как по первой, так и по второй оценке. Но всего-то год назад королевой компонентов была Алена Косторная. Почитайте интервью примерно любого фигуриста или тренера с 2018 по 2020 год. Каждый второй говорит о нашествии четверных, возрастном цензе и спасении в лице Косторной.

«Моя любимая фигуристка — Алена Косторная. У нее прекрасное катание. Не по годам зрелое, женственное», — говорит олимпийская чемпионка Алена Савченко. «У Косторной есть все шансы перевернуть наше представление о том, что такое великое катание», — говорит Эрик Редфорд. «На мой взгляд, необходимо поднять возраст в женском одиночном до 18 лет. Единственный аргумент этого не делать — Алена Косторная», — говорит Александр Жулин. И подобных комментариев вы легко найдете в Сети еще с десяток. Не совсем ясно, что в таком случае важнее — имидж или объективные данные, но тот факт, что именно в Косторной видели мессию, который сможет остановить этот вид спорта от монополии квадов, не оспорим. Она еще по юниорам получала беспрецедентно высокие баллы за компоненты, а с первого же взрослого турнира показала всем, кто тут теперь номер один. И вот спустя сезон от былого величия не осталось и следа. В Ванкувере компоненты выше ставили даже Карен Чен. При всем уважении к американке, у нее нет и близко тех титулов и данных, что как минимум были у Косторной.

Косторная пыталась вернуть время вспять, но судей не обманешь

Есть ли они сейчас? Эксперты в фигурном катании часто напоминают флюгер, то есть подгоняют свое мнение под сложившиеся обстоятельства. Тем не менее большинство из них уверены, что в сложившейся ситуации есть и прямая вина самой Алены. «Действительно, мы видим, как Косторную разлюбили судьи, — сказала в интервью «Известиям» Инна Гончаренко. — Но разве сама Косторная к этому непричастна? На мой взгляд, она сделала многое, чтобы растерять эту любовь». Не совсем ясно только, что именно имеет в виду Гончаренко. Речь исключительно об изменениях в уровне катания или об околоспортивных обстоятельствах? Прошедший год для Алены был невероятно трудным. Она решилась на переход к Евгению Плющенко в ситуации, когда ничего не предвещало такого поворота. Полностью сменила образ, пыталась отказаться от самой себя прежней и создать новую личность... Только ничего не вышло. Период работы в «Ангелах Плющенко» — вероятно, самый трудный в карьере чемпионки Европы по многим причинам, и детали той драмы, за которой мы все следили со стороны, может прояснить только сама Алена. Если когда-нибудь захочет.

Ясно только одно — она поняла, что решение уйти от Этери Тутберидзе было ошибкой. Во всем виноваты лишние эмоции, импульсивный характер и небольшие конфликты, которые точно можно было решить без радикальных перемен. Нужно вернуть все как и было, обратно, вернуться в прошлое, только вот маховика времени или новенького Delorean у Косторной не нашлось. Тутберидзе ее приняла к себе, но вряд ли из особой любви к самой Алене. Это холодный расчет — уничтожить репутацию Плющенко и забрать важный актив у прямого конкурента. Единственного в гонке за Олимпиаду в Пекине. А девушка всего лишь разменная монета в большой игре двух самых влиятельных сегодня персон российского фигурного катания. Никто ей не обещал, что сразу после возвращения в «Самбо-70» вернется к ней и безграничная любовь судей. В конце концов, память арбитрам никто не стирал, и они помнят все эпизоды из сериала о ее жизни. И неизвестно, какие выводы они сделали после последней серии.

Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Место Косторной в сборной забрала себе Туктамышева?

К тому же и объективные факторы совсем отрицать не будем. В разговоре без микрофона понимающие люди отмечают, что той самой магии, которую дарили раньше прокаты Косторной, больше нет. Она уже так сильно не цепляет. Пока Алена пыталась безуспешно остановить время или вернуться в прошлое, в настоящее пришли новые девушки. Та же Валиева переключила на себя внимание, и в прямом сравнении с Камилой Косторная сегодня смотрится уже не так уверенно, как в декабре 2019-го на финале «Гран-при». Тогда разница между баллами «Девочки на шаре» и «Ангелом» по сумме двух программ даже с поправкой на разницу в правилах юниоров и взрослых достигала 40. В пользу Алены, естественно. В Канаде на прошедших выходных Камила победила Косторную с гандикапом более чем в 50 баллов. По сути, между ними и соперничества уже и не было.

Показательнее сравнение с Елизаветой Туктамышевой. В сезоне-2019/20 Косторная подопечную Алексея Мишина даже не замечала. Теперь же уступает ей второй старт подряд. И если в Финляндии все еще можно было списать на слабую физическую форму и отсутствие ультра-си, то в этот раз хотя бы в короткой программе и тройной аксель получился. Только на расклад сил он уже никак повлиять не мог. Разрыв почти в 20 баллов даже идеальным исполнением всех технических элементов не перекрыть. Алена, собственно, никогда техническим гением в отличие от Туктамышевой не была, добирая свое именно что компонентами. И тот факт, что теперь Елизавета, по мнению судей, показывает лучшее скольжение и работу коньком, чем Косторная, практически точно лишает Алену шансов бороться за Олимпиаду. Наверняка в нашей федерации уже и Дарья Усачева выглядит куда более приоритетным, а главное, более надежным вариантом на Игры.