Валиеву тащат судьи? Что происходит с Косторной? Разбор судейства на «Гран-при» Канады

Изучаем судейские протоколы и находим немало любопытного.

После проката Валиевой в Ванкувере Алексей Ягудин отреагировал: «Здесь даже не хочется ничего говорить». Но давайте все-таки скажем. Американский журналист Филип Херш вот моментально нашел что сказать после прокатов. «Болеро» для Валиевой — слишком взрослое произведение, она его не понимает и оценки очень завышены. В общем, прошел по той же тропинке, что некоторые российские эксперты год назад. Правда, признал ее техническое мастерство.

1/ With sultry undertones, repetition and syncopation, Bolero is too difficult a piece of music for Valieva at 15, so the performance was just a feast of remarkably done elements tossed off at breakneck pace. Her performance, composition, & interpretation PCS scores way too high — Philip Hersh (@olyphil) October 31, 2021

2/ But that doesn't mean her four minutes on the ice were not amazing to watch. That kind of technical mastery and the exuberance that flowed from her were captivating. It also is what it takes to be a champion under the current system, like it or not. — Philip Hersh (@olyphil) October 31, 2021

Болеро Валиевой подтащил... испанец!

Надо сказать, что судьи из США и Канады согласны с Хершем — они поставили вместо итоговых 180,89 балла (мировой рекорд) 176,81 и 172,01. Не принципиально ниже. А вот кто поставил больше всех — нет, это не россиянка Елена Фомина, а уроженец страны, которая подарила миру «Болеро», — испанец Даниэль Дельфа. Он не так часто судит соревнования высокого уровня, на «Гран-при» его не было с 2017 года, но он работал на Олимпиаде и юниорском чемпионате мира 2020 года, где опять же щедро оценил трех россиянок — Валиеву, Усачеву и Хромых, подзавалив остальных. Возможно, Даниэль имеет какие-то связи с Россией или просто любит нашу страну. Может, он просто расчувствовался и вспомнил, как танцевали «Болеро» на каком-нибудь городском празднике в его детстве. Но он поставил 192,87 — на 20 (!) баллов больше, чем канадец. И даже подарил Камиле десятку в компонентах.

Но если отбросить испанца, которому мы очень благодарны, то ничего сверхъестественного в распределении оценок по странам мы не увидим. Шведы, китайцы, японцы, финны все увидели те же рекордные 180 баллов. Короче, никакого блата.

Какие оценки поставил Валиевой каждый судья. Фото SkatingScores

Да, Тутберидзе снова использует правила

Когда мы говорим о понимании «Болеро», надо еще вспомнить, что не все компоненты относятся к понимаю программы. Компонентов, как известно, пять — навыки катания, связующие элементы, представление, композиция, интерпретация музыки. Если брать руководства ISU, то первые два компонента вообще не имеют отношения к музыке. Композиция тоже зависит скорее от хореографа, чем от фигуриста. И вы будет смеяться — как раз за «перформанс» и интерпретацию Валиева получила наивысшие баллы. Канадский и американский судьи поставили за интерпретацию 9,50 и 9,25 — а за связки 8,50. Вот что им не нравится в этой программе — а не прочтение «Болеро». Кто-то может горевать, что система 6,0 канула в Лету, но даже если бы чемпионка мира среди юниоров не знала, кто такой Равель, — вряд ли бы она потеряла победу в Ванкувере.

Что вообще такое — понимать «Болеро»? Вы хорошо понимаете «Трепак» Чайковского или «Яблочко»? Сознательно утрирую, но примерно так ответил мне и Даниил Глейхенгауз, когда я у него спросил про понимание программы Камилой: «А что вообще такое болеро? Танец».

Теперь посмотрим на элементы. Мы часто недооцениваем, насколько важны сложные элементы в женской программе. Это не только ценный мех, то бишь базовая стоимость, но и 1-2 лишних балла на GOE при удачном исполнении. Ведь оценка, которую ставят судьи, не просто плюсуется к цене прыжка, а зависит в процентном соотношении от стоимости. Условно говоря, получить девять единиц за тройной риттбергер и четверной лутц — две большие разницы, как говорят в одном черноморском городе. Если ты упадешь, потеряешь тоже больше. Но Валиева не упала.

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Бороться с Валиевой можно только реформами

Конечно, вчера были и странности. Наш любимый испанский судья на радостях поставил +1 за тройной аксель со степ-аутом. Его оценка сгорела как наивысшая, но случай показательный. При очень большом желании можно найти недокрут на тройном акселе (если учесть, что Валиева, как и все, начинает его крутить до отрыва ото льда), но не более 90 градусов. Большой преротейшн был и на тройном риттбергере. Мне доводилось слышать, что в Европе сейчас активно обсуждают проблему скручивания прыжков на земле, и многие хотели бы ввести за это некое судейское наказание, как за недокрут. Но пока к таким шалостям относятся либерально.

В остальном показаний к опровержению победы Валиевой нет. Да, возможно, техника в фигурном катании, особенно женском одиночном, переоценена. Как минимум сторонники скольжения и катания могли бы потребовать уравнять вес компонентов с мужчинами — это очень в духе феминистической эпохи. Сейчас у условно сильного пола они стоят 1 в короткой и 2 в произвольной, а у условно слабого — 0,8 и 1,6.

Но тут загвоздка — Валиева еще и выиграла этап по компонентам. Да, есть аргумент, что нужны отдельные судейские бригады по технике и артистизму, чтобы первая оценка не влияла на вторую. Но это все отдаленная перспектива. Денег на огромный судейский корпус в ISU нет, да и нужна ли такая реформа?

Косторная в зоне угрозы

Валиева выступала в Ванкувере не одна, с ней была Елизавета Туктамышева, которая потом подсказывала победительнице, как пройти на подиум, и Алена Косторная. По Туктамышевой можно сказать только одно — ее удивительно здорово судят в этом сезоне. Отчасти это заслуга самой Лизы и тренерского штаба, которые нашли и проработали прекрасные постановки вместе с Никитой Михайловым и улучшили непрыжковые элементы и связки. Но только ослепший не увидит, что отношение к Туктамышевой в олимпийском сезоне поменялось. Со стороны и русских, и зарубежных судей. Резонно предположить: после восторгов Лизой за рубежом и интервью Мишина о ней как статуе Свободы, освещающей путь, в ISU прислушались. И все понимают — появление конкурентоспособной 24-летней фигуристки на Олимпиаде снимет вопросы о том, что в этом джазе только девушки до 15.

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Правда, на том же этапе в Ванкувере подопечного Мишина Евгения Семененко лихо обошел на повороте Джейсон Браун в мужском в турнире. Вернее, не обошел, а перекувыркнулся через россиянина после своих падений и недокрученных прыжков. И стал выше только за счет компонентов. А будь у мужчин женские веса за них — быть бы Семененко серебряным призером.

А вот Косторной впору задуматься, за счет чего можно сделать скачок и отыграть у шести своих соперниц преимущество в борьбе за Пекин. Либо расслабиться и получать удовольствие, насколько это возможно в суровой группе Тутберидзе. Она сильно растеряла в компонентах — снова, как и на Finlandia Trophy, проиграла Туктамышевой и уступила в произвольной по сумме еще одной сопернице помимо россиянок. Тогда это была бельгийка Хендрикс, теперь японка Михара. Фанаты фигуристки даже обнаружили, что ей не по делу поставили недокрут на тройном акселе.

Японский арбитр даже пытался засунуть Маи на подиум, по его оценкам Косторная была ниже, но коллеги не поддержали. И что самое неприятное для Алены — ее не так чтобы сильно поддерживают российские судьи. В Канаде снова поставили оценки, которые не слишком отличались от оценок иностранцев. У других учениц Тутберидзе российскую оценку сразу находишь без труда.

Возможно, к ноябрю в гонке за Пекин начинают вырисовываться первые лишние.