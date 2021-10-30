Эмоции наших девушек после короткой программы в Ванкувере.

Skate Canada. Женщины. Короткая программа

1. Камила Валиева (Россия) — 84.19.

2. Елизавета Туктамышева (Россия) — 81.24.

3. Алена Косторная (Россия) — 75.58.

4. Алиса Лью (США) — 73.63.

Российские фигуристки Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Алена Косторная ожидаемо занимают места с первого по третье после короткой программы на этапе «Гран-при» Skate Canada. Но ожидаемо — не означает, что все было просто. К трудностям, связанным с получением визы добавились проблемы уже в самой Канаде. Автобус, который вез девушек с отеля до арены застрял в пробках Ванкувера и на лед россиянки выходили без полноценной «сухой» разминки. Благо на результат проблемы с подготовкой не повлияли и пока что российскому пьедесталу мало что угрожает. Но что думают сами спортсменки о своем выступлении и какие у них эмоции после первого дня соревнований?

Валиева показала знания английского американскому журналисту

В эпоху коронавируса общение фигуристов с журналистами на «Гран-при» происходит исключительно онлайн. Из плюсов — не нужно лететь до Ванкувера и поговорить с той же Камилой Валиевой можно, сидя дома в Москве или родной для Валиевой Казани. Предусмотрена как пресс-конференция, так и быстрые ответы в более неформальной обстановке в импровизированной «микс-зоне». Но плотный график не позволил успеть два раза поговорить с прессой всем россиянкам. В микст-зоне появилась только Камила, поскольку она вышла в группе лидеров на лед уже второй и быстро освободилась. «Я очень счастлива, потому что я выжала из себя 100 процентов. Я очень нервничала, но после выхода на лед я была счастлива, что участвую на таком старте, — призналась Камила. — Сейчас я не думаю об Олимпиаде, потому что я живу сегодняшним днем. Постараюсь туда попасть, но сначала мне важно показать себя на нынешних стартах».

Для Валиевой сегодня был дебют во взрослой серии «Гран-при». А также дебютное интервью на английском. Выходишь на международный уровень, учи язык. Несмотря на юный возраст навыкам Камилы позавидуют многие российские министры спорта. Над речью все же стоит еще поработать, а вот понимает вопросы Валиева уже без проблем. И все же на русском ей общаться привычнее и приятнее, поэтому на пресс-конференции она с радостью перешла на родной язык в общении в отечественными СМИ. «Рада, что вышла сегодня на прокат более спокойно чем обычно, завтра хочу выйти с таким же настроем, — сказала она в ответ на вопрос журналиста «СЭ» о своем ментальном состоянии. — Подобный старт для меня — важный и интересный опыт». Это ее второй турнир по взрослым, ранее Камила выступила в Финляндии на челленджере Finlandia Trophy. Тогда она выиграла с мировым рекордом, но в короткой упала с тройного акселя и уступила Туктамышевой.

Трудности карантина и нехватка стартов для Туктамышевой

Высказалась Камила и о ситуации с документами. Из-за того, что консульство Канады не отправило вовремя готовые визы российские фигуристки прибыли в Ванкувер с опозданием и не смогли полноценно тренироваться. «Когда мы приехали, на следующий день у нас была тренировка в 12 и 19. Было сложновато из-за карантина, пришлось сутки сидеть в номере. Тренироваться в комнате тяжело, но возможно», — рассказала Валиева. На сложности с карантинными ограничениями в Канаде жалуется не она одна. Недовольна и Алена Косторная. «Сидеть в номере действительно было трудно, начинаешь сходить с ума. Это было необычно, но мы справились», — сказала чемпионка Европы 2020. В Ванкувере Алена наконец-то вернула свой коронный тройной аксель, но при пересмотре судьи усмотрели недокрут и оценили ее выступление только на третье место. Поэтому полностью собой Косторная довольна не была. «Довольна выполнением некоторых своих элементов, — аккуратно она уточнила. — Завтра тоже сконцентрируюсь на четком исполнении».

Много общалась с журналистами и американка Алиса Лью. Правда возможности представителям российских СМИ поговорить не предоставили — порядок «живой» очереди. «Рада дебютировать на таком уровне, прокатом очень довольна. Я специально подбирала музыку, которая будет отражать мой характер. Надеюсь, завтра покажу максимум», — сказала Лью. Больше прочих вопросов было адресовано Елизавете Туктамышевой. «Императрица» нашего фигурного катания явно переживает вторую, если не третью молодость и на радостях от высоких оценок покоряла иностранную прессу знанием английского. Она единственная не стала пользоваться услугами перевода и сразу отвечала интересующимся фигурным катанием в России американцев на понятном им языке. «Я довольна своей короткой программой, но при этом мое тело было недовольно выполнением некоторых элементов, — заявила Туктамышева. — Было трудно также из-за недостатка сна. Я довольна, надеюсь, что и завтра получится показать хорошее выступление». Туктамышева добавила, что уверенному прокату могла помешать большая пауза между стартами — ранее она, как и остальные россиянки этапа каталась в Эспоо на Finlandia Trophy в начале октября.

«До сегодняшнего утра не была уверена, что смогу конкурировать. Не могла общаться с другими спортсменами. Это очень трудно, — отметила Елизавета. — Олимпийский сезон я откатываю как самый обычный сезон, пока не думаю об Олимпиаде. У меня длинная карьера, но я еще не показываю свои 100 процентов, это меня мотивирует на развитие. Я ничего не боюсь, мне очень интересно идти к новым целям». Спрашивали Туктамышеву и о борьбе с более юными соперницами. На Skate Canada Елизавета была самой опытной на турнире. «Если бы кто-нибудь сказал мне пару лет назад, что я сегодня еще буду выступать на уровне, я бы не поверила. Так что я рада, что все так сложилось в жизни. Конкуренция с юными девочками позволяет мне становиться лучше», — заметила фигуристка. И пообещала удивить в произвольной. Так что ждем с нетерпением!